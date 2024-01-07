Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağı dosyasından Prens Anrew'in eski eşi de çıktı

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in davasına ilişkin dosyalarda Düşes Sarah Fergosun'un da adı geçiyor. Mahkeme belgelerindeki gizlilik kararı kaldırılınca, hakkında cinsel istismar suçlamaları olan kraliyet üyesi Prens Andrew'un eski karısı Ferguson'un da fuhuş malikanesini ziyaret ettiği görüldü.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağı dosyasından Prens Anrew'in eski eşi de çıktı - 1

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve 2019'da hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in fuhuş skandalı dosyasından yeni isimler gelmeye devam ediyor. Geçen hafta ifşa edilen isimler arasında Kral Charles'ın kardeşi Prens Andrew, İngiltere basınında ilk sıraya çıkmıştı.

Giziliği kaldırılan mahkeme belgelerinde şimdi de York Düşesi Sarah Ferguson'un adı ifşa edildi. Ferguson'un, eski eşi Prens Andrew ile birlikte Jeffrey Epstein'ın, Florida Palm Beach'teki fuhuş malikanesini ziyaret ettiği öğrenildi. 

Cuma günü açıklanan mahkeme belgelerine göre Sarah Ferguson, Jeffrey Epstein'in Florida'daki malikanesini en az bir kez ziyaret etti.

N-LIFE HABERLERİ

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağı dosyasından Prens Anrew'in eski eşi de çıktı - 2

"DÜŞES DE FUHUŞ MALİKANESİNDEYDİ"

Malikanenin eski bir çalışanı olan Juan Alessi,  2009 yılında, Virginia Giuffre'nin Epstein'in eski sevgilisi ve suç ortağı Ghislaine Maxwell aleyhine açtığı davada verdiği ifadede, Sarah Ferguson ve Prens Andrew'i ziyaret esnasında gördüğünü söyledi. 

Ancak bu ifadelerden yola çıkılarak Düşes Ferguson suçlanmadı. Prens Andrew da Epstein'in evinde cinsel istismarda bulunduğu suçlamalarını reddetti.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağı dosyasından Prens Anrew'in eski eşi de çıktı - 3

"EPSTEIN'LE ARKADAŞTILAR"

İfade sırasında avukat Katherine Ezell, Ferguson ve Andrew'un Maxwell'le "arkadaş" olup olmadıklarını sordu. Alessi de şimdi boşanmış olan kraliyet çiftinin, o dönemde hem Epstein hem de  Maxwell'le arkadaş olduğunu söyledi.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağı dosyasından Prens Anrew'in eski eşi de çıktı - 4

"PRENS ANDREW HAFTALARCA KALDI"

Oradayken hiç masaj yaptırıp yaptırmadıkları sorulduğunda Alessi, "Prens Andrew yaptırdı. Sanırım Sarah sadece bir kez gelmişti ve kısa süreliğine oradaydı" dedi.

"Sarah'ın orada uyuduğunu sanmıyorum. Hatırlayamıyorum. Sanırım Wellington'ı ziyaret ediyordu, eve geldi ve onunla tanıştık" diyen Alessi, "Ama Prens Andrew haftalarca bizimleydi" ifadesini kullandı.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağı dosyasından Prens Anrew'in eski eşi de çıktı - 5

Prens Andrew'dan 1996'da boşanan Sarah Ferguson, Espstein'le yakınlığını sürdürmeye devam etti ve bu ilişkisi nedeniyle uzun süredir eleştiriliyor.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağı dosyasından Prens Anrew'in eski eşi de çıktı - 6

FERGUSON'A BORÇ VERMİŞTİ

2019'da hapishanede ölü bulunan Amerikalı pedofil milyarder Epstein, borçlarını ödemesine yardım etmek için bir keresinde York Düşesi'ne 15 bin sterlin (yaklaşık  570 bin TL) vermiş ve Ferguson bu işlemi daha sonra "devasa bir hata" diye nitelendirmişti.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağı dosyasından Prens Anrew'in eski eşi de çıktı - 7

GHISLAINE MAXWELL HALA HAPİSTE

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde ölmüştü. 

ABD'yi sarsan cinsel istismar davasının kilit ismi  Jeffrey Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell de çocuk istismarı ve cinsel istismar suçlamalarıyla yargı önüne çıkmış, federal mahkeme tarafından "reşit olmayan genç kızların cinsel istismarına aracılık yapmaktan" 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağı dosyasından Prens Anrew'in eski eşi de çıktı - 8

Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Kraliçe Elizabeth'in oğlu, Kral Charles'ı küçük kardeşi Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Prens 2019'da, Epstein'in hapishane hücresinde  ölmesinden üç ay sonra BBC'ye çıkarak iddialar hakkında konuşmuş ve suçlamaları reddetmişti. 

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağı dosyasından Prens Anrew'in eski eşi de çıktı - 9

İDDİALARI HEP REDDETTİ

Prens Andrew, röportajda, 17 yaşındayken cinsel ilişkiye zorlandığını öne süren ABD vatandaşı Virginia Giuffre'nin iddialarını yalanlamış ve olayın yaşandığı söylenen 10 Mart 2001 tarihinde kızı Beatrice ile İngiltere'nin Woking şehrinde pizza yemeye gittiğini söylemişti. Newsnight programından Emily Maitlis'in sorularını yanıtlayan Prens Andrew "Böyle bir şey olmadı. Kesinlikle böyle bir şey olmadığını size söyleyebilirim. Bu hanımefendiyle görüştüğümü hatırlamıyorum, kesinlikle öyle bir şey yok" demişti.

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