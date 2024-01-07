Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağı dosyasından Prens Anrew'in eski eşi de çıktı
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in davasına ilişkin dosyalarda Düşes Sarah Fergosun'un da adı geçiyor. Mahkeme belgelerindeki gizlilik kararı kaldırılınca, hakkında cinsel istismar suçlamaları olan kraliyet üyesi Prens Andrew'un eski karısı Ferguson'un da fuhuş malikanesini ziyaret ettiği görüldü.
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve 2019'da hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in fuhuş skandalı dosyasından yeni isimler gelmeye devam ediyor. Geçen hafta ifşa edilen isimler arasında Kral Charles'ın kardeşi Prens Andrew, İngiltere basınında ilk sıraya çıkmıştı.
Giziliği kaldırılan mahkeme belgelerinde şimdi de York Düşesi Sarah Ferguson'un adı ifşa edildi. Ferguson'un, eski eşi Prens Andrew ile birlikte Jeffrey Epstein'ın, Florida Palm Beach'teki fuhuş malikanesini ziyaret ettiği öğrenildi.
Cuma günü açıklanan mahkeme belgelerine göre Sarah Ferguson, Jeffrey Epstein'in Florida'daki malikanesini en az bir kez ziyaret etti.