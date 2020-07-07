Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'i yakalamak için 5 milyon dolar

Pedofili milyarder Jeffrey Epstein’e reşit olmayan genç kızları temin etmekle suçlanan kız arkadaşı Ghislaine Maxwell (58), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. FBI’ın yaptığı operasyonun maliyetinin 5 milyon dolar olduğunu açıkladı.

DHA 07.07.2020 - 09:41

Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'i yakalamak için 5 milyon dolar - 1

ABD'yi sarsan cinsel istismar olayında flaş bir gelişme yaşandı. Reşit olmayan genç kızlarla cinsel ilişkiye girmek, taciz ve genç kızları pazarlamakla suçlanan milyarder işadamı Jeffrey Epstein’in yakın arkadaşı ve kara kutusu İngiliz Ghislaine Maxwell tutuklandı. 

Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'i yakalamak için 5 milyon dolar - 2

Epstesin, geçen yıl 10 Ağustos’ta yargılanmayı beklediği Manhattan’daki hapishanede intihar etmiş ve ardında birçok soru işareti bırakmıştı. 

Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'i yakalamak için 5 milyon dolar - 3

FBI Maxwell'e düzenlediği operasyonun maliyetini paylaştı.FBI ekipleri,Maxwell'e yaptığı operasyonun maliyetinin 4 milyon 900 bin dolar olduğunu açıklandı.



Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'i yakalamak için 5 milyon dolar - 4

66 yaşındaki milyarder Epstein, hakkındaki federal suçlarla ilgili yargılanmayı beklerken kendisini asarak tutuklu bulunduğu hücrede intihar etmişti. 

Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'i yakalamak için 5 milyon dolar - 5
Epstein, daha önce Florida eyaletinde hakkındaki cinsel istismar ve kız çocuklarını pazarlama suçlarıyla ilgili olarak 2008 yılında suçlarını kabul ederek bir anlaşma yapmıştı. Epstein aralarında ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Bill Clinton ve İngiltere Prensi Andrew'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isimle yakınlığıyla da biliniyordu. Prens Andrew hakkında da Epstein'le birlikte reşit olmayan kız çocuklarıyla olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.

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