Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'i yakalamak için 5 milyon dolar

ABD'yi sarsan cinsel istismar olayında flaş bir gelişme yaşandı. Reşit olmayan genç kızlarla cinsel ilişkiye girmek, taciz ve genç kızları pazarlamakla suçlanan milyarder işadamı Jeffrey Epstein’in yakın arkadaşı ve kara kutusu İngiliz Ghislaine Maxwell tutuklandı.

FBI Maxwell'e düzenlediği operasyonun maliyetini paylaştı.FBI ekipleri,Maxwell'e yaptığı operasyonun maliyetinin 4 milyon 900 bin dolar olduğunu açıklandı.

Epstein, daha önce Florida eyaletinde hakkındaki cinsel istismar ve kız çocuklarını pazarlama suçlarıyla ilgili olarak 2008 yılında suçlarını kabul ederek bir anlaşma yapmıştı. Epstein aralarında ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Bill Clinton ve İngiltere Prensi Andrew'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isimle yakınlığıyla da biliniyordu. Prens Andrew hakkında da Epstein'le birlikte reşit olmayan kız çocuklarıyla olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.