Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'i yakalamak için 5 milyon dolar

DHA 07.07.2020 - 09:41
ABD'yi sarsan cinsel istismar olayında flaş bir gelişme yaşandı. Reşit olmayan genç kızlarla cinsel ilişkiye girmek, taciz ve genç kızları pazarlamakla suçlanan milyarder işadamı Jeffrey Epstein’in yakın arkadaşı ve kara kutusu İngiliz Ghislaine Maxwell tutuklandı.
Epstesin, geçen yıl 10 Ağustos’ta yargılanmayı beklediği Manhattan’daki hapishanede intihar etmiş ve ardında birçok soru işareti bırakmıştı.
FBI Maxwell'e düzenlediği operasyonun maliyetini paylaştı.FBI ekipleri,Maxwell'e yaptığı operasyonun maliyetinin 4 milyon 900 bin dolar olduğunu açıklandı.
66 yaşındaki milyarder Epstein, hakkındaki federal suçlarla ilgili yargılanmayı beklerken kendisini asarak tutuklu bulunduğu hücrede intihar etmişti.