Pierce Brosnan'dan meditasyon itirafı: Ben sinirlenmem

Bir dönem "James Bond" filmlerinde rol alan Pierce Brosnan, son röportajında meditasyon sayesinde zihnini dengede tuttuğunu söyledi.

Pierce Brosnan'dan meditasyon itirafı: Ben sinirlenmem - 1

Usta oyuncu Pierce Brosnan, zihnini dengede tuttuğunu açıkladı ve öfkenin kabarmasına izin vermenin hiçbir anlamı olmayacağını belirtti.

N-LIFE HABERLERİ

Pierce Brosnan'dan meditasyon itirafı: Ben sinirlenmem - 2

"SİNİRLENMEMİN HİÇBİR ANLAMI OLMAZDI"

Closer dergisinin ABD edisyonuna konuşan 69 yaşındaki ünlü isim, "Ben sinirlenmem. Sinirlenebilirdim ama bu öfke nereye varırdı? Bunun hiçbir anlamı olmazdı" dedi.

Brosnan, meditasyonun zihni dinginleştirmek için önemli olduğunu söyledi.

Pierce Brosnan'dan meditasyon itirafı: Ben sinirlenmem - 3

Şimdilerde eşi Keely Shaye Smith'le Hawaii'nin Kauai adasına yaşayan Brosnan, suyun her zaman neşesinin ve varlığının bir parçası olduğunu da ifade etti.

Pierce Brosnan'dan meditasyon itirafı: Ben sinirlenmem - 4

"DENİZ KENARIYLA İLGİLİ GÜZEL ANILARIM VAR"

"Deniz kenarıyla ilgili güzel anılarım var. Yani, 1980'lerde Amerika'ya yolum düştüğünde gidilecek tek bir yer vardı, o da deniz kıyısıydı" diyen Brosnan, "Los Angeles benim için Malibu sahil şeridiyle aynı büyüye sahip değildi" ifadelerini kullandı.

Pierce Brosnan'dan meditasyon itirafı: Ben sinirlenmem - 5

RESSAM OLMAK İSTEDİĞİNİ İFADE ETTİ

Derginin "Hakkımda bilmediğiniz 5 şey" bölümüne konuk olan Price Brosnan, oyuncu olmak yerine ressam olmak istediğini de açıkladı.

Pierce Brosnan'dan meditasyon itirafı: Ben sinirlenmem - 6

"OYUNCULUĞU KEŞFEDİNCE HER ŞEY DEĞİŞTİ"

"Bir iş bulmayı başardım ve grafik tasarımcı olmak istiyordum" diyen usta isim, "Ama çalışmaya başladıktan üç yıl sonra oyunculuğu keşfettim ve o kadar, işte o an her şey değişti" dedi.

Pierce Brosnan'dan meditasyon itirafı: Ben sinirlenmem - 7

Öte yandan geçen yıl Pierce Brosnan'ın resimleri Seasons LA galerisindeki bir sergide yer aldı.

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