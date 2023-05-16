Pierce Brosnan'dan meditasyon itirafı: Ben sinirlenmem

"OYUNCULUĞU KEŞFEDİNCE HER ŞEY DEĞİŞTİ"

"Bir iş bulmayı başardım ve grafik tasarımcı olmak istiyordum" diyen usta isim, "Ama çalışmaya başladıktan üç yıl sonra oyunculuğu keşfettim ve o kadar, işte o an her şey değişti" dedi.