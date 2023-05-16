Pierce Brosnan'dan meditasyon itirafı: Ben sinirlenmem

Usta oyuncu Pierce Brosnan, zihnini dengede tuttuğunu açıkladı ve öfkenin kabarmasına izin vermenin hiçbir anlamı olmayacağını belirtti.
Closer dergisinin ABD edisyonuna konuşan 69 yaşındaki ünlü isim, "Ben sinirlenmem. Sinirlenebilirdim ama bu öfke nereye varırdı? Bunun hiçbir anlamı olmazdı" dedi.
Brosnan, meditasyonun zihni dinginleştirmek için önemli olduğunu söyledi.
Şimdilerde eşi Keely Shaye Smith'le Hawaii'nin Kauai adasına yaşayan Brosnan, suyun her zaman neşesinin ve varlığının bir parçası olduğunu da ifade etti.
"Deniz kenarıyla ilgili güzel anılarım var. Yani, 1980'lerde Amerika'ya yolum düştüğünde gidilecek tek bir yer vardı, o da deniz kıyısıydı" diyen Brosnan, "Los Angeles benim için Malibu sahil şeridiyle aynı büyüye sahip değildi" ifadelerini kullandı.
Derginin "Hakkımda bilmediğiniz 5 şey" bölümüne konuk olan Price Brosnan, oyuncu olmak yerine ressam olmak istediğini de açıkladı.
"Bir iş bulmayı başardım ve grafik tasarımcı olmak istiyordum" diyen usta isim, "Ama çalışmaya başladıktan üç yıl sonra oyunculuğu keşfettim ve o kadar, işte o an her şey değişti" dedi.
Öte yandan geçen yıl Pierce Brosnan'ın resimleri Seasons LA galerisindeki bir sergide yer aldı.