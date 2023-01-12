Piyanist kurye Muharrem Can İncir'e ünlülerden destek

GÜLSİN ONAY

Gülsin Onay yapılan bir paylaşıma yorum olarak, “Bu yetenekli genç beni bulursa memnuniyetle ders veririm. Müzik herkes için, sadece konservatuvar öğrencileri için değil. Mozart tüm kalplerde güzellik yaşatır” yazdı.

Onay, daha sonra Muharrem Can İncir’e sosyal medya üzerinden ulaştığını belirterek “Kendisine Instagram’dan mesaj yazarak ulaştım, hem perşembe akşamı konserime hem evime ders vermek için davet ettim. Çok mutlu oldu ve geleceğini söyledi. Mesaj ile bildirecek ne zaman geleceğini" dedi.