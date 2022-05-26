Prens Charles'tan Ukraynalı mültecilere destek: Bu durum bir kabus

Haberler | 26.05.2022 - 10:01
İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in oğlu Galler Prensi Charles, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı mültecileri ziyaret etmek üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti.
Yapılan açıklamada, "Romanya hükümdarı Margareta ile beraber Galler Prensi Charles, Romanya makamlarının, uluslararası ve yerel örgütlerin Ukrayna'daki insani krize verdiği mükemmel tepkiyi doğrudan görmek için Bükreş'teki Romexpo Bağış Merkezini ziyaret etti" denildi.
Ziyaretin bir parçası olarak Prens Charles'ın Ukrayna'daki savaştan kaçan Ukraynalılarla bir araya geldiği aktarıldı.
Prens Charles'ın Romanya'ya yaptığı bu son ziyaretinin, Ukrayna topluluğunu desteklemek için son aylarda üstlenilen bir dizi angajmanı takip ettiği belirtildi.
Mültecilerle tercüman aracılığıyla konuşan Prens Charles, "Ukraynacamın daha iyi olmasını dilerdim. Sizin için çok şey hissediyoruz, bu durum bir kabus" diyerek Ukrayna halkının cesaretine hayranlık duyduğunu aktardı.