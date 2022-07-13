Prens Charles'ın mektubu 20 yıl sonra ortaya çıktı: Kraliyet personeline aşağılama

Haftalar önce Burrell, Galler Prensesi Diana’ya ait olan 4,5 milyon sterlin değerindeki 310 parçayla ilgili hırsızlık suçlamasıyla yargılanıyordu.

Ancak dava, Kraliçe'nin, Burrell'in Diana'nın bazı eşyalarını kendisine verdiğini söylediğini hatırlamasıyla düştü.

Mahkeme, Prens Charles'ın, saray hizmetkarlarından diş macununu sıkmanın da dahil olduğu hizmetler aldığı, 'şımartılmış bir prens' olduğu iddialarını da duydu.