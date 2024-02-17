Prens Harry kanser teşhisi konan Kral Charles hakkında ilk kez konuştu
Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen İngiltere Kralı 3. Charles kansere yakalandı. Teşhis haberinin ardından babasının yanına giden Prens Harry, Kral'ın sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu.
BABASINI ZİYARET ETTİ
Geçtiğimiz haftalarda prostat büyümesi nedeniyle hastanede tedavi gören ve ardından taburcu edilen İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığı duyuruldu.
2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak eşi Meghan Markle ile ABD'ye taşınan Prens Harry, Kral Charles'ın kanser olduğunun açıklanması üzerine İngiltere'ye gitmişti.
Buckingham Sarayı yakınlarındaki Clarence House Sarayı'nda babası Kral Charles'la görüşen Prens Harry'nin ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.