Prens Harry kanser teşhisi konan Kral Charles hakkında ilk kez konuştu

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen İngiltere Kralı 3. Charles kansere yakalandı. Teşhis haberinin ardından babasının yanına giden Prens Harry, Kral'ın sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu.

Prens Harry kanser teşhisi konan Kral Charles hakkında ilk kez konuştu - 1

BABASINI ZİYARET ETTİ

Geçtiğimiz haftalarda prostat büyümesi nedeniyle hastanede tedavi gören ve ardından taburcu edilen İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığı duyuruldu.

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak eşi Meghan Markle ile ABD'ye taşınan Prens Harry, Kral Charles'ın kanser olduğunun açıklanması üzerine İngiltere'ye gitmişti.

Buckingham Sarayı yakınlarındaki Clarence House Sarayı'nda babası Kral Charles'la görüşen Prens Harry'nin ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

N-LIFE HABERLERİ

Prens Harry kanser teşhisi konan Kral Charles hakkında ilk kez konuştu - 2

TEŞHİS HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Prens Harry, ABD'de yayınlanan Good Morning America adlı programda babasıyla bir araya gelmesi hakkında konuştu.

Prens "Ailemi çok seviyorum. Uçağa atlayıp babamın yanına gidebildiğim ve onunla zaman geçirebildiğim için çok mutluyum" dedi.

Prens Harry kanser teşhisi konan Kral Charles hakkında ilk kez konuştu - 3

Sunucunun bu tür hastalıkların ailelerde birleştici bir etkisi olduğu söylemesi üzerine Prens Harry "Bence her türlü hastalık veya rahatsızlık aileleri bir araya getirir" dedi.

Prens Harry kanser teşhisi konan Kral Charles hakkında ilk kez konuştu - 4

"BU BENİM İLE BABAM ARASINDA"

Babasının sağlık durumu sorulan Prens ise cevap verme konusunda çekimser davrandı ve "Bu benim ile onun arasında" dedi.

Babasını tekrar ziyaret etmeyi planladığını belirten Prens "İngiltere'ye tekrar gitme planlarım var, olabildiğince aile görmeye çalışacağım" dedi.

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Prens Harry kanser teşhisi konan Kral Charles hakkında ilk kez konuştu - 5

KRALİÇE'DEN AÇIKLAMA

Öte yanda Kraliçe Camilla, kanser teşhisi konan eşi Kral Charles hakkında bir bağış etkinliğinde konuştu. Eşine gelen tüm destek mesajlarından "çok etkilendiğini" belirten Kraliçe, Kral Charles'ın sağllık durumuyla ilgili "Bu koşullar altında son derece iyi" olduğunu söyledi.

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