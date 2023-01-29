Prenses Diana’nın elbisesi 11,4 milyon liraya satıldı

1997 yılında Paris'te paparazzilerden kaçarken geçirdiği trajik kaza sonucu hayatını kaybeden Prenses Diana, ölümünün üzerinden onca yıl geçmesine rağmen adından söz ettiriyor.
İngiliz kraliyet ailesinin Galler Prensesi Diana'nın, birçok kez farklı davetlerde ve etkinliklerde giydiği lale biçimli eteği bulunan straplez kesim elbisesi, müzayedede 604 bin 800 dolara (yaklaşık 11,4 milyon TL) satıldı.
Victor Edelstein'in 1989 Sonbahar koleksiyonundan olan elbise, New York'taki Sotheby’s Müzayede Evi'nde satışa çıkarıldı.
İkonik kadife elbise, 1997’de, Prenses Diana tarafından bağışlanan 80 elbisenin yer aldığı Christie’s yardım müzayedesinde 24 bin 150 dolara satılmıştı.
Diana, elbiseyi, 1991'de Lord Snowdon portre çekimi için giymiş, daha sonra 1997'de Vanity Fair davetinde üzerinde taşımıştı.
Elbise ayrıca, Mario Testino tarafından Prenses Diana'yı tüm zamanların en ikonik ve en sevilen elbiselerinden biriyle sonsuza kadar ölümsüzleştirdiği portresinde de yer aldı.
Elbisenin minyatürü ayrıca, Franklin Mint'in en ikonik elbiseleri giyen bin oyuncak bebek koleksiyonunun bir parçası olarak, 1998'de çıkardığı sınırlı sayıdaki Prenses Diana oyuncağında da yer aldı.
Diana'nın elbisesinin satılfığı cuma günkü müzayedede, eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin, Marilyn Monroe’nun ona serenat yaptığı 1962 yılındaki doğum gününe bir bilet ve LeBron James’in 2013 NBA Finalleri’ndeki Miami Heat forması da dahil olmak üzere moda ve eğlence alanından diğer önemli öğeler de satışa çıkarıldı.