Prenses Diana’nın elbisesi 11,4 milyon liraya satıldı

Elbisenin minyatürü ayrıca, Franklin Mint'in en ikonik elbiseleri giyen bin oyuncak bebek koleksiyonunun bir parçası olarak, 1998'de çıkardığı sınırlı sayıdaki Prenses Diana oyuncağında da yer aldı.

Diana'nın elbisesinin satılfığı cuma günkü müzayedede, eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin, Marilyn Monroe’nun ona serenat yaptığı 1962 yılındaki doğum gününe bir bilet ve LeBron James’in 2013 NBA Finalleri’ndeki Miami Heat forması da dahil olmak üzere moda ve eğlence alanından diğer önemli öğeler de satışa çıkarıldı.