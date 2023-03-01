Prenses Diana'nın nadir pozları satışa çıkıyor

"FOTOĞRAFLAR DIANA'NIN KİŞİLİĞİNE YAKINDAN BAKMA FIRSATI SUNUYOR"

Willingham Auctions'tan Stephen Drake; bu 22 fotoğrafın, kraliyet ailesine ait yüksek düzeyde hatıralar içerdiğini söyledi.



Drake "Prenses Diana'nın birçok fotoğrafı çekildi. Ama bunlar onun kişiliğine çok daha yakından bakma fırsatı sunuyor" diye konuştu.