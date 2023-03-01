Prenses Diana'nın nadir pozları satışa çıkıyor

Trajik bir şekilde hayatını kaybeden Prenses Diana'ya ait kişisel eşyalar satılmaya devam ediyor. Prenses Diana ile o dönem veliaht prens olan Charles'ın bugüne kadar görülmeyen bir dizi fotoğrafı açık artırmaya çıkıyor.

Prenses Diana'nın nadir pozları satışa çıkıyor - 1

1997 yılında Paris'te paparazzilerden kaçarken geçirdiği trajik kaza sonucu hayatını kaybeden Prenses Diana, ölümünün üzerinden onca yıl geçmesine rağmen adından söz ettiriyor.

Prenses Diana'nın nadir pozları satışa çıkıyor - 2

BİLİNMEYEN POZLARI AÇIK ARTIRMADA

İngiliz kraliyet ailesinin Galler Prensesi Diana'nın 1982 tarihinde eşi Charles, 3 aylık oğlu William ile mutlu günlerinde çekilen fotoğraflar satışa çıkıyor.

Prenses Diana'nın nadir pozları satışa çıkıyor - 3

British Airways'te görevli olan iş insanı Baron King'in, Balmoral'a yaptığı ziyaret sırasında çektiği 22 fotoğraftan oluşan bu seri, Willingham Müzayede adlı şirket tarafından önümüzdeki günlerde açık artırmaya çıkarılacak.

Prenses Diana'nın nadir pozları satışa çıkıyor - 4

Özellikle Diana'nın bugüne kadar bilinmeyen görüntülerini içermesi nedeniyle değer kazanan fotoğrafların, on binlerce sterline satılması bekleniyor.

Prenses Diana'nın nadir pozları satışa çıkıyor - 5

"FOTOĞRAFLAR DIANA'NIN KİŞİLİĞİNE YAKINDAN BAKMA FIRSATI SUNUYOR"

Willingham Auctions'tan Stephen Drake; bu 22 fotoğrafın, kraliyet ailesine ait yüksek düzeyde hatıralar içerdiğini söyledi.

Drake "Prenses Diana'nın birçok fotoğrafı çekildi. Ama bunlar onun kişiliğine çok daha yakından bakma fırsatı sunuyor" diye konuştu.

Prenses Diana'nın nadir pozları satışa çıkıyor - 6

MUTLU AİLE KARELERİ

Stephen Drake'e göre satışa çıkacak olan fotoğraflar, eşine nadir rastlanan bir özellik taşıyor. Bu karelerde Diana, Charles ve William'ın, milyonlarca aile gibi bir görüntü çiziyor.

Prenses Diana'nın nadir pozları satışa çıkıyor - 7

NEGATİFLERİ DE KOLEKSİYONDA YER ALIYOR

4 Mart'ta satışa çıkarılacak olan fotoğrafların yanı sıra orijinal görüntülerin negatif filmleri de koleksiyonda yer alıyor.

Prenses Diana'nın nadir pozları satışa çıkıyor - 8

MEKTUPLARI DA SATILDI

Öte yandan geçtiğimiz ay Prenses Diana'ya ait 32 parçadan oluşan kart ve mektup koleksiyonu, Lay's Auctioneers adlı müzayede evi tarafından satışa çıktı.

Elde edilen gelir Prenses Diana’nın desteklediği hayır kurumlarına bağışlandı.

N-LIFE HABERLERİ

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