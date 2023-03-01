Prenses Diana'nın nadir pozları satışa çıkıyor

1997 yılında Paris'te paparazzilerden kaçarken geçirdiği trajik kaza sonucu hayatını kaybeden Prenses Diana, ölümünün üzerinden onca yıl geçmesine rağmen adından söz ettiriyor.
İngiliz kraliyet ailesinin Galler Prensesi Diana'nın 1982 tarihinde eşi Charles, 3 aylık oğlu William ile mutlu günlerinde çekilen fotoğraflar satışa çıkıyor.
British Airways'te görevli olan iş insanı Baron King'in, Balmoral'a yaptığı ziyaret sırasında çektiği 22 fotoğraftan oluşan bu seri, Willingham Müzayede adlı şirket tarafından önümüzdeki günlerde açık artırmaya çıkarılacak.
Özellikle Diana'nın bugüne kadar bilinmeyen görüntülerini içermesi nedeniyle değer kazanan fotoğrafların, on binlerce sterline satılması bekleniyor.
Willingham Auctions'tan Stephen Drake; bu 22 fotoğrafın, kraliyet ailesine ait yüksek düzeyde hatıralar içerdiğini söyledi.
Drake "Prenses Diana'nın birçok fotoğrafı çekildi. Ama bunlar onun kişiliğine çok daha yakından bakma fırsatı sunuyor" diye konuştu.
Stephen Drake'e göre satışa çıkacak olan fotoğraflar, eşine nadir rastlanan bir özellik taşıyor. Bu karelerde Diana, Charles ve William'ın, milyonlarca aile gibi bir görüntü çiziyor.
4 Mart'ta satışa çıkarılacak olan fotoğrafların yanı sıra orijinal görüntülerin negatif filmleri de koleksiyonda yer alıyor.
Öte yandan geçtiğimiz ay Prenses Diana'ya ait 32 parçadan oluşan kart ve mektup koleksiyonu, Lay's Auctioneers adlı müzayede evi tarafından satışa çıktı.
Elde edilen gelir Prenses Diana’nın desteklediği hayır kurumlarına bağışlandı.