Prenses Diana’nın sol eli satışa çıkıyor

Dünya çapında tanınan heykeltraş Oscar Nemon tarafından yapılan söz konusu el heykelinin 40 bin sterlin civarında satılmas bekleniyor. 1985 yılında hayatını kaybeden Nemon, daha önce Kraliçe Elizabeth, Winston Churchill ve Siegmund Freud gibi isimlerin de heykellerini yapmıştı.