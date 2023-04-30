Prenses Kate Middleton'dan Prenses Diana yorumu

Prens William ile evlenmesinden bu yana hep Prenses Diana ile kıyaslanan; stili, hareketleri ve tercihleriyle Diana'nın izinde olduğu yorumları yapılan Kate Middleton, halkla ve özellikle de çocuklarla samimi diyalog kurması ve İngiliz halkı tarafından sevilmesi nedeniyle Prenses Diana'ya benzetiliyor.