Prenses Kate Middleton'dan Prenses Diana yorumu

Prenses Kate Middleton, eşi Prens William'ın 1997 yılında trajik bir kaza sonucu hayatını kaybeden annesi Prenses Diana hakkında konuştu. 41 yaşındaki Galler Prensesi Kate, kraliyet adına Galler'e yaptığı resmi ziyarette, ölen kayınvalidesi Prenses Diana ile aralarındaki özel bağ hakkında yorum yaptı.
Prenses Diana ile tamı tamına aynı yüzük ölçüsüne sahip olduklarını söyleyen Kate Middleton, eşi Prens William'ın, 2010 yılında evlenme teklifi ederken verdiği annesinin mavi safir yüzüğünde hiçbir değişiklik yapmak zorunda kalmadığını anlattı.
E! News'in haberine göre Middleton, parmağından hiç çıkarmadığı yüzük hakkında, "Aynı yüzük. Tamamen aynı ölçü" ifadesini kullandı.
Middleton, yüzüğünün, yaşarken hiç tanışma fırsatı bulamadığı Prenses Diana'nın en güzel miraslarından biri olduğunu söyleyerek, "Çok özel. Bunu takmak ne büyük bir onur" dedi.
Yaşasaydı Prenses Diana'nın, çocukları Prens George (9), Prenses Charlotte (7) ve Prens Louis'e (5) "mükemmel bir babaanne" olacağını ifade eden Middleton, "Onu her gün özlüyoruz" diye ekledi.
Prens William ile evlenmesinden bu yana hep Prenses Diana ile kıyaslanan; stili, hareketleri ve tercihleriyle Diana'nın izinde olduğu yorumları yapılan Kate Middleton, halkla ve özellikle de çocuklarla samimi diyalog kurması ve İngiliz halkı tarafından sevilmesi nedeniyle Prenses Diana'ya benzetiliyor.