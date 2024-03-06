Prenses Kate ortaya çıktı ama dayısı Gary Goldsmith ortalığı karıştırabilir
Ameliyat olan Galler Prensesi Kate'in bir süredir gözlerden uzak olması birçok söylentiye neden olmuştu. Prenses Kate ortaya çıksa da Prenses'in dayısı Gary Goldsmith'in bir realite şovunda boy gösterecek olması gündem olmayı başardı.
Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate, geçtiğimiz aylarda geçirdiği ameliyat ile gündeme geldi. Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Prenses'in ameliyat olduğu ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalacağı belirtilmişti.
42 yaşındaki Prenses'in geçirdiği operasyon nedeniyle etkinliklere katılamayacağı ve seyahat edemeyeceği paylaşıldı. Ameliyatın detayları paylaşılmasa da planlı bir operasyon olduğu ve "karın bölgesiyle" ilgili olduğu bilgisi verildi.