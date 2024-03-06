Prenses Kate ortaya çıktı ama dayısı Gary Goldsmith ortalığı karıştırabilir

Ameliyat olan Galler Prensesi Kate'in bir süredir gözlerden uzak olması birçok söylentiye neden olmuştu. Prenses Kate ortaya çıksa da Prenses'in dayısı Gary Goldsmith'in bir realite şovunda boy gösterecek olması gündem olmayı başardı.

Prenses Kate ortaya çıktı ama dayısı Gary Goldsmith ortalığı karıştırabilir - 1

Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate, geçtiğimiz aylarda geçirdiği ameliyat ile gündeme geldi. Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Prenses'in ameliyat olduğu ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalacağı belirtilmişti.

42 yaşındaki Prenses'in geçirdiği operasyon nedeniyle etkinliklere katılamayacağı ve seyahat edemeyeceği paylaşıldı. Ameliyatın detayları paylaşılmasa da planlı bir operasyon olduğu ve "karın bölgesiyle" ilgili olduğu bilgisi verildi.

N-LIFE HABERLERİ

Prenses Kate ortaya çıktı ama dayısı Gary Goldsmith ortalığı karıştırabilir - 2

ORTAYA ÇIKTI

Ameliyat olan Galler Prensesi Kate'in bir süredir gözlerden uzak olması birçok söylentiye neden olmuştu.

Yokluğuyla dikkat çeken Prenses Kate, annesi ile birlikte görüntülendi. TMZ tarafından Windsor Kalesi'ne yakın bir yerde objektiflere yakalanan Prenses, aralık ayından bu yana ilk kez görüntülendi.

Prenses Kate ortaya çıktı ama dayısı Gary Goldsmith ortalığı karıştırabilir - 3

DAYISI REALİTE ŞOVA KATILDI

Sağlık sorunlarıyla adından söz ettiren Prenses Kate'in dayısı Gary Goldsmith ise şu sıralar ITV1 adlı kanalda yayınlanan Celebrity Big Brother adlı programla gündeme geldi.

58 yaşındaki iş insanının, İngiltere'de yayınlanan ünlü realite şova katılması endişeye sebep oldu.

Prenses Kate ortaya çıktı ama dayısı Gary Goldsmith ortalığı karıştırabilir - 4

KRALİYET AİLESİ HAKKINDA KONUŞABİLİR

Daha önceki söylemlerle dikkat çeken Goldsmith'in, özellikle kraliyetin sağlık sorunlarıyla gündeme geldiği bu dönemde, kraliyet ailesinin aleyhine açıklamalar yapması bekleniyor.

Prenses Kate ortaya çıktı ama dayısı Gary Goldsmith ortalığı karıştırabilir - 5

"AİLESİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI"

Goldsmith dün akşam yayınlanan programda Meghan Markle ve Prens Harry hakkında konuştu. Prens'in "ailesini sırtından bıçakladığını" ama bir gün İngiltere'ye geri döneceğini öne süren Goldsmith, Markle'ın aileye girmesinin "dramaya" sebep olduğunu söyledi.

Goldsmith, Prens William için ise "Kraliyet ailesinin kurtarıcısı" ilfadesini kullandı

Prenses Kate ortaya çıktı ama dayısı Gary Goldsmith ortalığı karıştırabilir - 6

EŞİNE ŞİDDET UYGULADI

Goldsmith, Prenses Kate'in annesi Carole'ın erkek kardeşi. Goldsmith daha önce eşine şiddet uyguladığı haberiyle gündeme gelmişti.

Goldsmith, realite şovda kendisini "Ülkemizin yeni kraliçesinin dayısı" olarak tanımladı ve yeğeni Prenses Kate için "mükemmel" ifadesini kullandı.

Goldsmith ayrıca "kötü adam" imajından kurtulmak istediğini söyledi.

Prenses Kate ortaya çıktı ama dayısı Gary Goldsmith ortalığı karıştırabilir - 7

KAFALARI KARIŞTIRDI

Öte yandan her yıl renkli görüntülere sahne olan Trooping the Colour geçidi bu yıl haziran ayında gerçekleşecek. Kraliyet ailesinin balkonda buluştuğu geçidi izlemeye Prenses Kate'in de katılacağı açıklanmıştı.

Ancak Kensington Sarayı'nın Prenses'in geçide katılacağına dair bir açıklamama yapmaması kafaları karıştırmıştı. Prenses'in geçide katılacağı dair bilgiler, resmi web sitesinden kaldırıldı.

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