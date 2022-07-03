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Ricky Martin hakkındaki aile içi istismar suçlamalarını reddetti

Haberler - ntv.com.tr | 03.07.2022 - 10:45

Ünlü Latin şarkıcı Ricky Martin, hakkında çıkan aile içi istismar suçlamalarıyla gündemde. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen şarkıcıyı kimin şikayet ettiği ise henüz bilinmiyor.

Ricky Martin hakkındaki aile içi istismar suçlamalarını reddetti - 1

Latin müziğinin sevilen ismi Ricky Martin hakkında geçtiğimiz günlerde aile içi istismar suçlamaları nedeniyle dava açıldı.

Ricky Martin hakkındaki aile içi istismar suçlamalarını reddetti - 2

KİMİN ŞİKAYETÇİ OLDUĞU BİLİNMİYOR

Davanın gizliliği nedeniyle şarkıcı hakkında kimin şikayetçi olduğu ise henüz açıklanmadı.

Ricky Martin hakkındaki aile içi istismar suçlamalarını reddetti - 3

"EVİNDE YOKTU"

Öte yandan polisin suçlamalar nedeniyle şarkıcının evine gittiğinde Martin'i bulamadığı da belirtildi.

Ricky Martin hakkındaki aile içi istismar suçlamalarını reddetti - 4

"HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA BULUNUYOR"

Konuya ilişkin basına açıklama yapan bir polis, “Şimdiye kadar polis onu bulamadı. Hakkında şikayetçi olan kişiye ilişkin uzaklaştırma kararı bulunuyor. Emrin yürürlükte kalıp kalmayacağını ise hakim belirleyecek” dedi.

Ricky Martin hakkındaki aile içi istismar suçlamalarını reddetti - 5

"İDDİALAR ASILSIZ VE UYDURMADIR"

Şarkıcının avukatı ise önceki gün Martin hakkındaki aile içi istismar iddialarını reddeten bir bildiri yayınladı.

Aynı zamanda People’a konuşan avukat, “Ricky Martin hakkında koruma ve uzaklaştırma kararına yol açan iddialar tamamen asılsız ve uydurmadır. Gerçekler ortaya çıktığında müvekkilimiz Martin'in tamamen haklı çıkacağından çok eminiz” sözleriyle şarkıcıyı savundu.

Ricky Martin hakkındaki aile içi istismar suçlamalarını reddetti - 6

Suçlamaların Martin’in eski menajeriyle davalık olması sonrasında ortaya çıkması da dikkat çekti.

Martin geçtiğimiz günlerde eski menajeriyle davalık olmuştu. Şarkıcının kendisine üç milyon dolar borcu olduğunu iddia eden eski menajer, şarkıcıyı kariyerini bitirebilecek iddialardan kurtardığını öne sürmüştü.

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