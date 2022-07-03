Ricky Martin hakkındaki aile içi istismar suçlamalarını reddetti

"HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA BULUNUYOR"

Konuya ilişkin basına açıklama yapan bir polis, “Şimdiye kadar polis onu bulamadı. Hakkında şikayetçi olan kişiye ilişkin uzaklaştırma kararı bulunuyor. Emrin yürürlükte kalıp kalmayacağını ise hakim belirleyecek” dedi.