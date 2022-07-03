Ricky Martin hakkındaki aile içi istismar suçlamalarını reddetti

Haberler - ntv.com.tr | 03.07.2022 - 10:45
Latin müziğinin sevilen ismi Ricky Martin hakkında geçtiğimiz günlerde aile içi istismar suçlamaları nedeniyle dava açıldı.
Davanın gizliliği nedeniyle şarkıcı hakkında kimin şikayetçi olduğu ise henüz açıklanmadı.
Öte yandan polisin suçlamalar nedeniyle şarkıcının evine gittiğinde Martin'i bulamadığı da belirtildi.
Konuya ilişkin basına açıklama yapan bir polis, “Şimdiye kadar polis onu bulamadı. Hakkında şikayetçi olan kişiye ilişkin uzaklaştırma kararı bulunuyor. Emrin yürürlükte kalıp kalmayacağını ise hakim belirleyecek” dedi.
Şarkıcının avukatı ise önceki gün Martin hakkındaki aile içi istismar iddialarını reddeten bir bildiri yayınladı.
Aynı zamanda People’a konuşan avukat, “Ricky Martin hakkında koruma ve uzaklaştırma kararına yol açan iddialar tamamen asılsız ve uydurmadır. Gerçekler ortaya çıktığında müvekkilimiz Martin'in tamamen haklı çıkacağından çok eminiz” sözleriyle şarkıcıyı savundu.
Suçlamaların Martin’in eski menajeriyle davalık olması sonrasında ortaya çıkması da dikkat çekti.
Martin geçtiğimiz günlerde eski menajeriyle davalık olmuştu. Şarkıcının kendisine üç milyon dolar borcu olduğunu iddia eden eski menajer, şarkıcıyı kariyerini bitirebilecek iddialardan kurtardığını öne sürmüştü.