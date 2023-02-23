Rihanna Oscar'da sahne alacak

Geçtiğimiz haftalarda Super Bowl'un devre arası şovunda sahneye çıkan ve ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyuran Rihanna'nın 95. Oscar Ödülleri töreninde sahne alacağı ortaya çıktı.

Rihanna Oscar'da sahne alacak - 1

Dokuz Grammy ödüllü şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz haftalarda Amerikan Futbolu Ligi şampiyonluk maçı Super Bowl'un devre arası şovunda sahne aldı.

Rihanna Oscar'da sahne alacak - 2

İKİNCİ KEZ ANNE OLACAK

İlk çocuğunu dokuz ay önce dünyaya getiren Rihanna, hamilelik sürpriziyle herkesi şaşırttı. Ünlü isim, büyüyen karnını gözler önüne serdi.

Rihanna Oscar'da sahne alacak - 3

OSCAR'DA SAHNEDE

Şimdilerde ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşayan Rihanna'nın 95. Akademi Ödülleri töreninde 'Black Panther: Wakanda Forever'dan Oscar adayı 'Lift Me Up' şarkısını seslendireceği ortaya çıktı.

Rihanna Oscar'da sahne alacak - 4

Rihanna, Black Panther: Wakanda Forever filminin müziği 'Lift Me Up' şarkısıyla 'En İyi Orijinal Şarkı' dalında ilk kez Oscar'a aday olmuştu.

Rihanna Oscar'da sahne alacak - 5

'Lift Me Up' şarkısının müziği Tems, Rihanna, Ryan Coogler ve Ludwig Goransson'a, sözleri Tems ve Ryan Coogler'a ait.

Rihanna Oscar'da sahne alacak - 6

OSCAR ÖDÜL TÖRENİ 12 MART'TA

Jimmy Kimmel'in sunuculuğunu üstleneceği 95. Oscar Ödül Töreni, 12 Mart Pazar günü ABC ve dünya çapındaki yayın organlarında canlı olarak yayınlanacak.

N-LIFE HABERLERİ

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