Rüzgar Erkoçlar'ın yeni imajı

Haberler | 08.04.2022 - 11:18
Yaklaşık 10 yıl önce cinsiyet değiştirme ameliyatıyla çok konuşulan ve uzun süre gündemden düşmeyen oyuncu Rüzgar Erkoçlar, imajını yeniledi.
Erkoçlar'ı yeni imajı, eşi Tuğba Erkoçlar'ın (31) sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ortaya çıktı.
Sakal bırakan ve saçlarını kısaltan Erkoçlar'ın yeni imajı, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, daha önce sessiz sakin bir hayat yaşamak istediğini belirterek, "Oyunculuk yapmak istiyorum ama bu ifşa olayından önce kafamda böyle bir düşünce yoktu. Sessiz sakin bir hayat yaşamak istiyordum. Beni tanımayacakları şekilde çalışmak istiyordum" demişti.
36 yaşındaki Erkoçlar, 2017 yılında Tuğba Erkoçlar ile dünyaevine girmişti.