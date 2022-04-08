Rüzgar Erkoçlar'ın yeni imajı

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, daha önce sessiz sakin bir hayat yaşamak istediğini belirterek, "Oyunculuk yapmak istiyorum ama bu ifşa olayından önce kafamda böyle bir düşünce yoktu. Sessiz sakin bir hayat yaşamak istiyordum. Beni tanımayacakları şekilde çalışmak istiyordum" demişti.