Rüzgar Erkoçlar'ın yeni imajı

Haberler | 08.04.2022 - 11:18

Yaklaşık 10 yıl önce cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren oyuncu Rüzgar Erkoçlar imaj tazeledi. Erkoçlar'ın yeni imajını, eşi Tuğba Erkoçlar sosyal medya hesabından paylaştı.

Rüzgar Erkoçlar'ın yeni imajı - 1

Yaklaşık 10 yıl önce cinsiyet değiştirme  ameliyatıyla çok konuşulan ve uzun süre gündemden düşmeyen oyuncu , imajını yeniledi. 

Rüzgar Erkoçlar'ın yeni imajı - 2

Erkoçlar'ı yeni imajı, eşi Tuğba Erkoçlar'ın (31) sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ortaya çıktı.

Rüzgar Erkoçlar'ın yeni imajı - 3

Sakal bırakan ve saçlarını kısaltan Erkoçlar'ın yeni imajı, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. 

Rüzgar Erkoçlar'ın yeni imajı - 4

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, daha önce sessiz sakin bir hayat yaşamak istediğini belirterek, "Oyunculuk yapmak istiyorum ama bu ifşa olayından önce kafamda böyle bir düşünce yoktu. Sessiz sakin bir hayat yaşamak istiyordum. Beni tanımayacakları şekilde çalışmak istiyordum" demişti. 

Rüzgar Erkoçlar'ın yeni imajı - 5

36 yaşındaki Erkoçlar, 2017 yılında Tuğba Erkoçlar ile dünyaevine girmişti. 

Rüzgar Erkoçlar'ın yeni imajı - 6

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