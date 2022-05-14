Sağlık sorunları nedeniyle açılışa katılamayan Kraliçe Elizabeth halkın karşısında

Haberler | 14.05.2022 - 10:28
Sağlık sorunları gerekçesiyle parlamentoda açılış konuşmasını yapamayan İngiltere'de Kraliçe Elizabeth, üç gün sonra görüntülendi.
Kraliçe Elizabeth, Windsor at gösterisini aracının içinden izledi.
İlerleyen dakikalarda 96 yaşındaki Kraliçe izleyicilerin arasına da katıldı, elinde bastonla yürüdü.
İngiltere'de salı günü 59 yıldır bir ilk yaşanmıştı. Kraliçe Elizabeth parlamentonun yeni yasama yılındaki açılışına katılamamıştı. Kraliçenin, yürüme sorunları yaşadığı ve doktorlarına danıştıktan sonra bu kararı verdiği açıklanmıştı.
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