Sağlık sorunları nedeniyle açılışa katılamayan Kraliçe Elizabeth halkın karşısında

İngiltere'de salı günü 59 yıldır bir ilk yaşanmıştı. Kraliçe Elizabeth parlamentonun yeni yasama yılındaki açılışına katılamamıştı. Kraliçenin, yürüme sorunları yaşadığı ve doktorlarına danıştıktan sonra bu kararı verdiği açıklanmıştı.