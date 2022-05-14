Sağlık sorunları nedeniyle açılışa katılamayan Kraliçe Elizabeth halkın karşısında

Haberler | 14.05.2022 - 10:28

Sağlık sorunları nedeniyle parlamentonun yeni yasama yılının açılışına katılamayan Kraliçe Elizabeth, kamuoyunun karşısına çıktı. Kraliçe bastonla yürüdü ancak keyifli görünüyordu.

Sağlık sorunları nedeniyle açılışa katılamayan Kraliçe Elizabeth halkın karşısında - 1

Sağlık sorunları gerekçesiyle parlamentoda açılış konuşmasını yapamayan İngiltere'de , üç gün sonra görüntülendi.

Sağlık sorunları nedeniyle açılışa katılamayan Kraliçe Elizabeth halkın karşısında - 2

Kraliçe Elizabeth, Windsor at gösterisini aracının içinden izledi.

Sağlık sorunları nedeniyle açılışa katılamayan Kraliçe Elizabeth halkın karşısında - 3

İlerleyen dakikalarda 96 yaşındaki Kraliçe izleyicilerin arasına da katıldı, elinde bastonla yürüdü.

Sağlık sorunları nedeniyle açılışa katılamayan Kraliçe Elizabeth halkın karşısında - 4

İngiltere'de salı günü 59 yıldır bir ilk yaşanmıştı. Kraliçe Elizabeth parlamentonun yeni yasama yılındaki açılışına katılamamıştı. Kraliçenin, yürüme sorunları yaşadığı ve doktorlarına danıştıktan sonra bu kararı verdiği açıklanmıştı.

Sağlık sorunları nedeniyle açılışa katılamayan Kraliçe Elizabeth halkın karşısında - 5

İşte diğer kareler...

Sağlık sorunları nedeniyle açılışa katılamayan Kraliçe Elizabeth halkın karşısında - 6
Sağlık sorunları nedeniyle açılışa katılamayan Kraliçe Elizabeth halkın karşısında - 7
Sağlık sorunları nedeniyle açılışa katılamayan Kraliçe Elizabeth halkın karşısında - 8

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