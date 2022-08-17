Şahan Gökbakar dolandırıldı

Gökbakar'ın kimlik ve adres bilgilerini elde eden sözde görevli iddiaya göre, Gökbakar'a yedek parça ve teknik hizmet verdiğini belirterek servis ücreti talep etti. Gökbakar talep sonrası ise görevliden fatura talep etti. Günlerce fatura gelmeyince şüphelenen Gökbakar, firması ile irtibata geçtiğinde ise böyle bir çalışanları ve hizmetleri olmadığını öğrendi.