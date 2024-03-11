Sahneye çıplak çıktı! Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar

Hollywood dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunu üstlendiği Oscar Ödülleri'ne Oppenheimer 7 ödül kazanarak zirveye yerleşti. Emma Stone ise Zavallılar filmiyle kariyerinde ikinci kez Oscar ödülünü kazandı. Hollywood'un en prestijli gecesinde birbirinden dikkat çekici anlar yaşandı. İşte Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar...

Sahneye çıplak çıktı! Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar - 1

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Emma Stone, "Zavallılar" filmindeki rolüyle 2. kez  En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülünü kazandı.

Ödülü kazandığı anda şaşkınlığını gizleyemeyen oyuncu, sahnede konuşmada güçlük geçti ve duygusal bir konuşma yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

Sahneye çıplak çıktı! Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar - 2

ELBİSESİ YIRTILDI

Oyuncunun elbisesi ödül konuşması esnasında yırtıldı.

Sırtı açılan oyuncu "Elbisem yırtıldı" diyerek arkasını döndüğünde kimsenin bakmamasını rica etti.

Sahneye çıplak çıktı! Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar - 3

SAHNEYE ÇIPLAK ÇIKTI

Oyuncu John Cena, Oscar sahnesine hiç de alışık olmadığımız bir görünümle çıktı. En İyi Kostüm ödülünü sunmak için sahneye çıkan oyuncu yalnızca terlik giymeyi tercih etti.

Daha sonra gecenin sunucusu Jimm Kimmel, bir perdeyle Cena'yı sardı.

Ödülün sahibi ise Zavallılar filmi oldu.

Sahneye çıplak çıktı! Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar - 4

HAMİLE OLDUĞUNU DUYURDU

Ünlü oyuncu Vanesda Hudgens, Oscar kırmızı halısında hamile olduğunu duyurdu.

34 yaşındaki oyuncu geçtiğimzi aylarda Cole Tucker ile dünyaevine girmişti. Oyuncu Vera Wang Couture elbisesiyle hamileliğini ilk kez tüm  dünyanın  gözü önünde paylamış oldu.

Sahneye çıplak çıktı! Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar - 5

UNUTULMADILAR

Her yıl olduğu gibi bu sene de Oscar Ödülleri'nde geçtiğimiz yıl hayatını kaybedenler anıldı. "Memoriam" adlı bölümde Angus Cloud, Lance Reddick, Norman Lear gibi isimler yer aldı.

Her ne kadar televizyondaki rolleriyle bilinseler de Matthew Perry ve Andre Braugher bu bölümde anıldı. Tina Turner, Robbie Robertson ve Ryuichi Sakamoto da unutulmadı.

Sahneye çıplak çıktı! Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar - 6

"BEN YALNIZCA KEN'İM"

Barbie filminin yıldızı Ryan Gosling'in filmde seslendirdiği "I'm Just Ken" şarkısı her ne kadar ödül kazanmasa da Gosling, geceye performansıyla damga vurdu.

Baştan aşağı pembe bir takım giyen oyuncu, kalabalık bir dansçı grubuyla unutulmaz bir sahne şovu sergiledi. Gosling'in şarkıya, rol arkadaşı Margot Robbie'nin hemen arkasına başlaması ise eğlenceli anlara sahne oldu.

Sahneye çıplak çıktı! Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar - 7

Gosling'in performansı, Marilyn Monroe'nun ikonik "Diamonds Are A Girl's Best Friend" performansına benzetildi.

Sahneye çıplak çıktı! Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar - 8

ATEŞKES ÇAĞRISI

Ramy Youssef, Mark Ruffalo ve Billie Eilish'in de aralarında bulunduğu bazı Hollywood yıldızları ise salona "Gazze'de ateşkes" talebini sembolize eden kırmızı broşlarla geldi.

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Sahneye çıplak çıktı! Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar - 9

KAZANANI AÇIKLAMAKTA TEREDDÜT ETTİ

Sahneye En iyi Film kategorisinin kazananı açıklamak için çıkan Al Pacino'nun gecenin en merakla beklenen anındaki tavrı, sosyal medyada viral oldu.

Pacino'nun "Oppenheimer" derken tereddüt etmesi bu coşkulu ana gölge düşürdü.

Sahneye çıplak çıktı! Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar - 10

"BENİ GÖRDÜĞÜNÜZ İÇİN TEŞEKKÜRLER" 

The Holdovers filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Da'Vine Joy Randolph'un duygusal ödül konuşması geceye damga vurdu.

Oyuncu "Oyunculuğu kariyer olarak yapacağımı düşünmezdim. Uzun zamandır farklı olmak istedim ve şimdi anlıyorum; kendim olmam yeterli. Beni gördüğünüz için teşekkürler" dedi.

Sahneye çıplak çıktı! Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar - 11

RAKİPLER AYNI SAHNEDE

Geçtiğimiz yıl aynı gün vizyona giren Barbie ile Oppenheimer filmlerinin yıldızları Emily Blunt ile Ryan Gosling ödül sunmak için sahnede buluştu.

Rakip filmlerin oyuncularının diyaloğu gecenin unutulmaz anları arasına girdi.

Blunt, Oppenheimer'ın tüm ödülleri süpürmesine gönderme yaparak "Bu ödül sezonunda çok da rakibimiz yoktu" dedi.

Gosling ise altta kalmayarak "Evet çok iyiydiniz, doğru ama "Oppenarbie" yerine Barbenheimer denmesinin bir sebebi var. Çünkü tüm yaz boyunca arkamızdan geldiniz" dedi.

Barbie 2023'ün en çok gişe hasılatı elde eden filmi olmuştu.

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