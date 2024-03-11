Sahneye çıplak çıktı! Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar

UNUTULMADILAR

Her yıl olduğu gibi bu sene de Oscar Ödülleri'nde geçtiğimiz yıl hayatını kaybedenler anıldı. "Memoriam" adlı bölümde Angus Cloud, Lance Reddick, Norman Lear gibi isimler yer aldı.

Her ne kadar televizyondaki rolleriyle bilinseler de Matthew Perry ve Andre Braugher bu bölümde anıldı. Tina Turner, Robbie Robertson ve Ryuichi Sakamoto da unutulmadı.