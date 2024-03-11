Sahneye çıplak çıktı! Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar
Hollywood dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunu üstlendiği Oscar Ödülleri'ne Oppenheimer 7 ödül kazanarak zirveye yerleşti. Emma Stone ise Zavallılar filmiyle kariyerinde ikinci kez Oscar ödülünü kazandı. Hollywood'un en prestijli gecesinde birbirinden dikkat çekici anlar yaşandı. İşte Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar...
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Emma Stone, "Zavallılar" filmindeki rolüyle 2. kez En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülünü kazandı.
Ödülü kazandığı anda şaşkınlığını gizleyemeyen oyuncu, sahnede konuşmada güçlük geçti ve duygusal bir konuşma yaptı.