Sahneye çıplak çıktı! Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar

"BEN YALNIZCA KEN'İM"

Barbie filminin yıldızı Ryan Gosling'in filmde seslendirdiği "I'm Just Ken" şarkısı her ne kadar ödül kazanmasa da Gosling, geceye performansıyla damga vurdu.

Baştan aşağı pembe bir takım giyen oyuncu, kalabalık bir dansçı grubuyla unutulmaz bir sahne şovu sergiledi. Gosling'in şarkıya, rol arkadaşı Margot Robbie'nin hemen arkasına başlaması ise eğlenceli anlara sahne oldu.