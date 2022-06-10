Sam Asghari ile evlenen Britney Spears'ın eski eşi Jason Alexander düğünü bastı

Haberler | 10.06.2022 - 11:13
Yıldız şarkıcı Britney Spears ile Sam Asghari'nin düğünlerini eski eşi Jason Alexander bastı.
Alexander, Spears'ın düğününe girmeye çalıştığı anları sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.
The Guardian'da yer alan habere göre; Düğüne girmesine izin verilmeyen eski eş Alexander, başka bir bölgede arama kaydı olduğu için gözaltına alındı.
Eski eş Alexander, kendisini durdurmaya çalışan güvenlik görevlilerine "O benim eşim, tek eşim" diye bağırdı.
Spears'ın 2004 yılında evlendiği Alexander boşanmalarının ardından birini takip ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.