Sam Asghari ile evlenen Britney Spears'ın eski eşi Jason Alexander düğünü bastı

Haberler | 10.06.2022 - 11:13

Yıldız şarkıcı Britney Spears, Sam Asghari ile evlendiği sırada eski eşi Jason Alexander düğünü bastı. İçeri alınmayan Alexander gözaltına alındı.

Sam Asghari ile evlenen Britney Spears'ın eski eşi Jason Alexander düğünü bastı - 1

Yıldız şarkıcı Britney Spears ile Sam Asghari'nin düğünlerini eski eşi Jason Alexander bastı.

Sam Asghari ile evlenen Britney Spears'ın eski eşi Jason Alexander düğünü bastı - 2

Alexander, Spears'ın düğününe girmeye çalıştığı anları sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.

Sam Asghari ile evlenen Britney Spears'ın eski eşi Jason Alexander düğünü bastı - 3

The Guardian'da yer alan habere göre; Düğüne girmesine izin verilmeyen eski eş Alexander, başka bir bölgede arama kaydı olduğu için gözaltına alındı.

Sam Asghari ile evlenen Britney Spears'ın eski eşi Jason Alexander düğünü bastı - 4

Eski eş Alexander, kendisini durdurmaya çalışan güvenlik görevlilerine "O benim eşim, tek eşim" diye bağırdı.

Sam Asghari ile evlenen Britney Spears'ın eski eşi Jason Alexander düğünü bastı - 5

Spears'ın 2004 yılında evlendiği Alexander boşanmalarının ardından birini takip ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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