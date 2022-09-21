Şarkıcı Adam Levine'in eşi Behati Prinsloo'yu aldattığı iddia edildi

"İLİŞKİMİZ YOKTU"

Hakkında çıkan aldatma iddialarına ise şarkıcıdan cevap gecikmedi.

Konu ile açıklamada yapan Levine, “Hakkımda pek çok şey söyleniyor ve duruma açıklık getirmek istiyorum. Eşim dışında bir kadınla flört eder gibi bir tavırda konuşmam doğru değildi. Ancak bir ilişkimiz olmadı ama hayatımın o döneminde çizgiyi aştığımın farkındayım” dedi.