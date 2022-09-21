Şarkıcı Adam Levine'in eşi Behati Prinsloo'yu aldattığı iddia edildi

Maroon 5 grubunun solisti Adam Levine’in ünlü Victoria’s Secret modeli eşi Behati Prinsloo’yu aldattığına dair iddialar gündem oldu. Eşiyle üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan şarkıcı, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Şarkıcı Adam Levine'in eşi Behati Prinsloo'yu aldattığı iddia edildi - 1

Dünyaca ünlü müzisyen Adam Levine, şu sıralar üçüncü çocuğuna hamile olan model eşi Behati Prinsloo’yu aldatttığı iddiasıyla gündemde.

Şarkıcı Adam Levine'in eşi Behati Prinsloo'yu aldattığı iddia edildi - 2

Sumner Stroh adındaki model, yayınladığı TikTok videosunda şarkıcının kendisine Instagram’dan mesaj attığını ve gizli bir ilişkileri olduğunu ileri sürdü. 

Şarkıcı Adam Levine'in eşi Behati Prinsloo'yu aldattığı iddia edildi - 3

ÇOCUĞUNA ONUN ADINI VERMEK İSTEDİ

Model aynı zamanda, üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Levine’in modelin adını kullanıp kullanamayacağını sorduğunu belirtti.

Şarkıcının modele attığı mesajlarda “Ciddi bir sorum var. Bir bebeğimiz olacak. Eğer erkek olursa ona Sumner adını vermek istiyorum. Senin için problem olur mu?” dediği görülüyor.

Şarkıcı Adam Levine'in eşi Behati Prinsloo'yu aldattığı iddia edildi - 4

Şarkıcı ile ilişkişi olduğunu iddia eden model ‘genç’ ve ‘saf’ olduğunu ve şarkıcının evliliğinin bitmiş olduğunu sandığını söyledi.

Model, bir arkadaşının bu konuyu medya malzemesi yapacağını söylemesinin ardından konuya açıklama getirmek istediğini belirtti.

Şarkıcı Adam Levine'in eşi Behati Prinsloo'yu aldattığı iddia edildi - 5

"İLİŞKİMİZ YOKTU"

Hakkında çıkan aldatma iddialarına ise şarkıcıdan cevap gecikmedi.

Konu ile açıklamada yapan Levine, “Hakkımda pek çok şey söyleniyor ve duruma açıklık getirmek istiyorum. Eşim dışında bir kadınla flört eder gibi bir tavırda konuşmam doğru değildi. Ancak bir ilişkimiz olmadı ama hayatımın o döneminde çizgiyi aştığımın farkındayım” dedi.

Şarkıcı Adam Levine'in eşi Behati Prinsloo'yu aldattığı iddia edildi - 6

"TÜM SORUMLULUĞU ALIYORUM"

Müzisyen konuşmasına “Eşim ve çocuklarım hayatta en çok önemsediğim insanlar. Bir daha böyle bir hata yapmayacağım. Tüm sorumluluğu alıyorum. Bunu aşacağız. Bunu hep beraber aşacağız” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Adam Levine'in eşi Behati Prinsloo'yu aldattığı iddia edildi - 7

ÜÇÜNCÜ ÇOCUK YOLDA

Çift yakın zamanda üçüncü kez anne baba olacaklarını paylaşmıştı.

Şarkıcı Adam Levine'in eşi Behati Prinsloo'yu aldattığı iddia edildi - 8

Çiftin Dusty Rose (5) ve Gio Grace (4) adında iki çocuğu bulunuyor.

Şarkıcı Adam Levine'in eşi Behati Prinsloo'yu aldattığı iddia edildi - 9

2014 yılında evlenen çift, çocuklarıyla ilgili çok paylaşım yapmamaya ve özel hayatlarını gizli tutmaya çalışıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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