Şarkıcı Adam Levine'in eşi Behati Prinsloo'yu aldattığı iddia edildi

Dünyaca ünlü müzisyen Adam Levine, şu sıralar üçüncü çocuğuna hamile olan model eşi Behati Prinsloo’yu aldatttığı iddiasıyla gündemde.
Sumner Stroh adındaki model, yayınladığı TikTok videosunda şarkıcının kendisine Instagram’dan mesaj attığını ve gizli bir ilişkileri olduğunu ileri sürdü.
Model aynı zamanda, üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Levine’in modelin adını kullanıp kullanamayacağını sorduğunu belirtti.
Şarkıcının modele attığı mesajlarda “Ciddi bir sorum var. Bir bebeğimiz olacak. Eğer erkek olursa ona Sumner adını vermek istiyorum. Senin için problem olur mu?” dediği görülüyor.
Şarkıcı ile ilişkişi olduğunu iddia eden model ‘genç’ ve ‘saf’ olduğunu ve şarkıcının evliliğinin bitmiş olduğunu sandığını söyledi.
Model, bir arkadaşının bu konuyu medya malzemesi yapacağını söylemesinin ardından konuya açıklama getirmek istediğini belirtti.
Hakkında çıkan aldatma iddialarına ise şarkıcıdan cevap gecikmedi.
Konu ile açıklamada yapan Levine, “Hakkımda pek çok şey söyleniyor ve duruma açıklık getirmek istiyorum. Eşim dışında bir kadınla flört eder gibi bir tavırda konuşmam doğru değildi. Ancak bir ilişkimiz olmadı ama hayatımın o döneminde çizgiyi aştığımın farkındayım” dedi.
Müzisyen konuşmasına “Eşim ve çocuklarım hayatta en çok önemsediğim insanlar. Bir daha böyle bir hata yapmayacağım. Tüm sorumluluğu alıyorum. Bunu aşacağız. Bunu hep beraber aşacağız” ifadelerini kullandı.
Çift yakın zamanda üçüncü kez anne baba olacaklarını paylaşmıştı.
Çiftin Dusty Rose (5) ve Gio Grace (4) adında iki çocuğu bulunuyor.
2014 yılında evlenen çift, çocuklarıyla ilgili çok paylaşım yapmamaya ve özel hayatlarını gizli tutmaya çalışıyor.