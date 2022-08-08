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Şarkıcı Dua Lipa’ya Kosova Fahri Elçisi unvanı verildi

Haberler - ntv.com.tr | 08.08.2022 - 10:17 - Son Güncelleme : 08.08.2022 - 10:22

Grammy ve Billboard ödüllü şarkıcı Dua Lipa’ya "Kosova Fahri Büyükelçisi" unvanı verildi.

Şarkıcı Dua Lipa’ya Kosova Fahri Elçisi unvanı verildi - 1

asıllı İngiliz şarkıcı , Kosova tarafından çok özel bir onura layık görüldü.

Şarkıcı Dua Lipa’ya Kosova Fahri Elçisi unvanı verildi - 2

Grammy ödüllü şarkıcıya "Kosova Fahri Büyükelçisi" unvanı verildi. 26 yaşındaki şarkıcı "Ülkemi tüm dünyada temsil edebilmek benim için onur" dedi.

Şarkıcı Dua Lipa’ya Kosova Fahri Elçisi unvanı verildi - 3

Kosova'dan İngiltere'ye göç eden Arnavut bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen şarkıcı, rekor kıran hit parçalarıyla ülkesi için gurur kaynağı oldu.

Şarkıcı Dua Lipa’ya Kosova Fahri Elçisi unvanı verildi - 4

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile bir araya gelen şarkıcı “Kosova gençliği vize ve seyahat özgürlüğünü ve büyük şeyler hayal edebilmeyi hak ediyor” dedi.

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