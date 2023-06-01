Şarkıcı Jessie J anne olduğunu duyurdu

"Price Tag" ve "Domino" gibi hit parçalarıyla tanınan Jessie J, geçtiğimiz sene hamile kalmış ancak düşük yapmıştı.
Zor günler geçiren ünlü isim, acı olaydan 13 ay sonra hamile olduğunu açıklamıştı.
Hamilelik sürecini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Jessie J'den müjdeli haber geldi.
Doğuma girmeden beş dakika önce çekilen bir videosunu takipçileriyle paylaşan Jessie J, bebeğinin erkek olduğunu ve normal doğum yapmak istese de sezaryen doğum yapmak zorunda kaldığını ifade etti.
Ünlü isim, yaşadığı süreci; "Normal doğum için 9 ay hazırlık yaptım. Sıkı yemek, epi-no, yoga, yüzme, hipnodoğum yöntemleri. Tens makinem, doğum tarağım vardı. İdeal olarak ilaçsız bir havuz doğumu istedim. Ama bu benim disiplinli ve odaklanmış kalma planımdı. Tamamen farklı bir yöne gidebileceğini ve büyük olasılıkla gideceğini çok iyi biliyordum. İnsanlar bana 'Peki doğum planın nedir?' diye sorduğunda, 'Oğlumun gelmesi için en güvenli yola teslim olmaya açığım' dedim" dedi.
Ünlü şarkıcı, sözlerine "40 haftadan birkaç gün sonra bir taramam yapıldı, tamamen yanlış yoldaydı ve ortalamadan biraz daha tıknaz ve uzun olduğu için sıkışıp kaldı. Onu iki ay çevirmeye çalışmak için her şeyi yaptım. En güvenli doğum için planlı bir sezaryen önerildi. Bu video ameliyattan 5 dakika önce çekildi. Bir gece önce aktif doğuma girdim ve tüm hisleri hissettim ama çoğunlukla oğlumuzla tanışmamız için heyecanlandım. Sanırım bunu paylaşıyorum çünkü pek çok insan, 'İstediğin doğumu kaçırmış gibi hissediyor musun?' dedi. Bir doğum yaptım ve istediğim her şey buydu. Sonunda onu kucağıma aldım, önemli olan bu" diye devam etti.