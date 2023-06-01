Şarkıcı Jessie J anne olduğunu duyurdu

Geçtiğimiz sene bebeğini kaybeden İngiliz şarkıcı Jessie J, 13 ay sonra bir kez daha hamile olduğunu açıklamıştı. Ünlü ismin bebeği dünyaya geldi.

Şarkıcı Jessie J anne olduğunu duyurdu - 1

"Price Tag" ve "Domino" gibi hit parçalarıyla tanınan Jessie J, geçtiğimiz sene hamile kalmış ancak düşük yapmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Şarkıcı Jessie J anne olduğunu duyurdu - 2

YENİDEN HAMİLE KALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Zor günler geçiren ünlü isim, acı olaydan 13 ay sonra hamile olduğunu açıklamıştı.

Şarkıcı Jessie J anne olduğunu duyurdu - 3

Hamilelik sürecini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Jessie J'den müjdeli haber geldi.

Şarkıcı Jessie J anne olduğunu duyurdu - 4

BİR OĞLU OLDU

Doğuma girmeden beş dakika önce çekilen bir videosunu takipçileriyle paylaşan Jessie J, bebeğinin erkek olduğunu ve normal doğum yapmak istese de sezaryen doğum yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

Şarkıcı Jessie J anne olduğunu duyurdu - 5

Ünlü isim, yaşadığı süreci; "Normal doğum için 9 ay hazırlık yaptım. Sıkı yemek, epi-no, yoga, yüzme, hipnodoğum yöntemleri. Tens makinem, doğum tarağım vardı. İdeal olarak ilaçsız bir havuz doğumu istedim. Ama bu benim disiplinli ve odaklanmış kalma planımdı. Tamamen farklı bir yöne gidebileceğini ve büyük olasılıkla gideceğini çok iyi biliyordum. İnsanlar bana 'Peki doğum planın nedir?' diye sorduğunda, 'Oğlumun gelmesi için en güvenli yola teslim olmaya açığım' dedim" dedi.

Şarkıcı Jessie J anne olduğunu duyurdu - 6

"ONU KUCAĞIMA ALDIM ÖNEMLİ OLAN BUYDU"

Ünlü şarkıcı, sözlerine "40 haftadan birkaç gün sonra bir taramam yapıldı, tamamen yanlış yoldaydı ve ortalamadan biraz daha tıknaz ve uzun olduğu için sıkışıp kaldı. Onu iki ay çevirmeye çalışmak için her şeyi yaptım. En güvenli doğum için planlı bir sezaryen önerildi. Bu video ameliyattan 5 dakika önce çekildi. Bir gece önce aktif doğuma girdim ve tüm hisleri hissettim ama çoğunlukla oğlumuzla tanışmamız için heyecanlandım. Sanırım bunu paylaşıyorum çünkü pek çok insan, 'İstediğin doğumu kaçırmış gibi hissediyor musun?' dedi. Bir doğum yaptım ve istediğim her şey buydu. Sonunda onu kucağıma aldım, önemli olan bu" diye devam etti.

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