Scarlett Johansson: Egom çok kırılgan

Black Widow, Lucy, Yenilmezler ve Bir Konuşabilse gibi başarılı yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Scarlett Johansson, son olarak kariyerinin ilk yıllarında "sarışın bomba olmak üzere yetiştirildiği" ifadesiyle gündeme gelmişti. Oyuncu, çok kırılgan olduğunu ve egosunun kolaylıkla zedelendiğini söyledi.

Scarlett Johansson: Egom çok kırılgan - 1

Kariyeri boyunca akıllara kazınan pek çok karaktere hayat veren Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, kariyerinin başından itibaren kendisine hep aynı tipte rollerin verildiğini anlatmış ve "Cinsel bir obje olarak gösterildim" ifadelerine yer vermişti.

N-LIFE HABERLERİ

Scarlett Johansson: Egom çok kırılgan - 2

Yaklaşık iki yıl önce meslektaşı Colin Jost ile dünyaevine giren ve uzun bir süredir film projeleri dışında medyada yer almayan 38 yaşındaki oyuncu, nefret söylemlerine karşı çok hassas olduğunu dile getirdi.

“The Skinny Confidential Him & Her" adlı podcast'e konuk olan oyuncu, sosyal medya kullanmayan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Scarlett Johansson: Egom çok kırılgan - 3

"ÇOK HASSAS BİR ÇİÇEĞİM ADETA"

Oynadığı güçlü kadın rolleri ve sektördeki kadın-erkek eşitliği üzerine yaptığı çarpıcı yorumlarla bilinen yıldız, egosunun çok kırılgan olduğunu söyledi.

Johansson "Sosyal medya kullanmak için fazla kırılgan bir insanım. Yapamam gerçekten. Egom çok kırılgın. Zihnim de çok kırılgandır. Çok hassas bir çiçeğim adeta" dedi.

Scarlett Johansson: Egom çok kırılgan - 4

"HEP ARZU NESNESİNİ OYNUYORDUM"

Öte yandan, daha önce verdiği bir röportajda hep aynı kadınları oynaması için teklif geldiğini belirten yıldız, "Bir bakıma sarışın bomba tarzında bir oyuncu olmak için yetiştiriliyordum" ifadelerini kullandı.

"Hep öteki kadını ve arzu nesnesini oynuyordum ve birden kendimi bu yerde köşeye sıkışmış buldum. Bundan kurtulamakta çok zorlandım" açıklamasında bulunan Johansson, menajeri Bryan Lourd ile tanıştıktan sonra "sarışın bomba" olma yolundan çıkma sürecine girdiğini belirtti.

Scarlett Johansson: Egom çok kırılgan - 5

MENAJERİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Menajerinin kendisini yaratıcı insanlarla tanıştırdığını ve onu zorlayan fırsatlar yarattığını belirten yıldız, "İçinde bulunması ilginç, tuhaf bir muammaydı ama bu gerçekten çalışmaya ve farklı projelerde yer edinmeye ve harika topluluklarda bulunmaya dönüştü" diye açıkladı.

Scarlett Johansson: Egom çok kırılgan - 6

7 yaşında oyunculuğa başlayan Johansson,15 yaşında iken Ghost World ve 17 yaşındayken Lost in Translation ile kariyerine hızlı bir başlangıç yapmıştı.

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