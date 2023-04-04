Scarlett Johansson: Egom çok kırılgan

Kariyeri boyunca akıllara kazınan pek çok karaktere hayat veren Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, kariyerinin başından itibaren kendisine hep aynı tipte rollerin verildiğini anlatmış ve "Cinsel bir obje olarak gösterildim" ifadelerine yer vermişti.
Yaklaşık iki yıl önce meslektaşı Colin Jost ile dünyaevine giren ve uzun bir süredir film projeleri dışında medyada yer almayan 38 yaşındaki oyuncu, nefret söylemlerine karşı çok hassas olduğunu dile getirdi.
“The Skinny Confidential Him & Her" adlı podcast'e konuk olan oyuncu, sosyal medya kullanmayan ünlü isimler arasında yer alıyor.
Oynadığı güçlü kadın rolleri ve sektördeki kadın-erkek eşitliği üzerine yaptığı çarpıcı yorumlarla bilinen yıldız, egosunun çok kırılgan olduğunu söyledi.
Johansson "Sosyal medya kullanmak için fazla kırılgan bir insanım. Yapamam gerçekten. Egom çok kırılgın. Zihnim de çok kırılgandır. Çok hassas bir çiçeğim adeta" dedi.
Öte yandan, daha önce verdiği bir röportajda hep aynı kadınları oynaması için teklif geldiğini belirten yıldız, "Bir bakıma sarışın bomba tarzında bir oyuncu olmak için yetiştiriliyordum" ifadelerini kullandı.
"Hep öteki kadını ve arzu nesnesini oynuyordum ve birden kendimi bu yerde köşeye sıkışmış buldum. Bundan kurtulamakta çok zorlandım" açıklamasında bulunan Johansson, menajeri Bryan Lourd ile tanıştıktan sonra "sarışın bomba" olma yolundan çıkma sürecine girdiğini belirtti.
Menajerinin kendisini yaratıcı insanlarla tanıştırdığını ve onu zorlayan fırsatlar yarattığını belirten yıldız, "İçinde bulunması ilginç, tuhaf bir muammaydı ama bu gerçekten çalışmaya ve farklı projelerde yer edinmeye ve harika topluluklarda bulunmaya dönüştü" diye açıkladı.
7 yaşında oyunculuğa başlayan Johansson,15 yaşında iken Ghost World ve 17 yaşındayken Lost in Translation ile kariyerine hızlı bir başlangıç yapmıştı.