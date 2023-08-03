Sean Penn greve destek eyleminde

Hollywood'da ünlü isimler yazar ve oyuncuların başlattığı greve destek vermeye devam ediyor. Son destekçi, iki Oscar ödüllü Sean Penn. Ünlü aktör, Disney Stüdyoları'nın önündeki eyleme katıldı, slogan attı.

Sean Penn greve destek eyleminde - 1

Yazarların bir süredir devam eden grevine geçen ay oyuncuların da dahil olmasıyla Hollywood'da son 63 yılın en büyük grevi gerçekleşiyor.

Beyazperde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Birliği'nin (SAG-AFTRA) oyuncular adına başlattığı grev, yüzlerce oyuncu ve yazarın, maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine kaçınılmaz hale geldi. 

N-LIFE HABERLERİ

Sean Penn greve destek eyleminde - 2

Hollywood'da dev yapımları durduran greve ünlü isimler de destek veriyor. Will Smith, Brad Pitt, Daniel Radcliffe, Bradley Cooper gibi isimlerin ardından iki Oscar'lı yıldız Sean Penn de greve açık desteğini gösterdi.

Sean Penn greve destek eyleminde - 3

62 yaşındaki Amerikalı aktör, Disney Stüdyoları önünde yapılan eylemde hazır bulundu.

Sean Penn greve destek eyleminde - 4

Son Oscar ödülünü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye veren Penn, yazar ve oyuncu arkadaşlarına Into the Wild filmindeki rol arkadaşı Emile Hirsch ile birlikte destek verdi.

Sean Penn greve destek eyleminde - 5

Sean Penn, Deadline'a verdiği demeçte, kendisine ve sektördeki meslektaşlarına nasıl davranıldığıyla ilgili hayal kırıklıklarını anlattı.

Penn, "Çalışanların sömürüldüğü bir işletmenin uzun vadede hiç kimse için üretken olmadığı, bunun bir yaşam kalitesi ve temel ahlak sorunu olduğu konusunda yapımcıları gerçeklerle yüzleştiren bire değerlendirme yapılması gerekecek" ifadesini kullandı. Penn ayrıca, "Son derece ciddi sorunların olduğu bir dönem; insanlar çok net, ilkeli nedenlerle fedakarlık yapıyor" diye konuştu.

Sean Penn greve destek eyleminde - 6

Dün, gün boyunca Disney Stüdyoları'nın önünde eylem yapanlar arasında iki Oscar ödüllü Jane Fonda ve Mrs. Davis'in ortak yaratıcısı Damon Lindelof da vardı.

Sean Penn greve destek eyleminde - 7

Geçtiğimiz haftalarda aralarında Kevin Bacon ve Hilary Duff gibi isimlerin yer aldığı pek çok ünlü greve destek amacıyla sokağa çıktı.

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