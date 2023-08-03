Sean Penn greve destek eyleminde

Sean Penn, Deadline'a verdiği demeçte, kendisine ve sektördeki meslektaşlarına nasıl davranıldığıyla ilgili hayal kırıklıklarını anlattı.

Penn, "Çalışanların sömürüldüğü bir işletmenin uzun vadede hiç kimse için üretken olmadığı, bunun bir yaşam kalitesi ve temel ahlak sorunu olduğu konusunda yapımcıları gerçeklerle yüzleştiren bire değerlendirme yapılması gerekecek" ifadesini kullandı. Penn ayrıca, "Son derece ciddi sorunların olduğu bir dönem; insanlar çok net, ilkeli nedenlerle fedakarlık yapıyor" diye konuştu.