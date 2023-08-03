Sean Penn greve destek eyleminde
Hollywood'da ünlü isimler yazar ve oyuncuların başlattığı greve destek vermeye devam ediyor. Son destekçi, iki Oscar ödüllü Sean Penn. Ünlü aktör, Disney Stüdyoları'nın önündeki eyleme katıldı, slogan attı.
Yazarların bir süredir devam eden grevine geçen ay oyuncuların da dahil olmasıyla Hollywood'da son 63 yılın en büyük grevi gerçekleşiyor.
Beyazperde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Birliği'nin (SAG-AFTRA) oyuncular adına başlattığı grev, yüzlerce oyuncu ve yazarın, maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine kaçınılmaz hale geldi.