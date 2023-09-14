Sean Penn: Oscar'ımı Ukrayna'ya vereceğim, kurşun yapmak için eritebilirler

RUSYA'YA GİRİŞİ YASAK

Filmleriyle olduğu kadar aktivist yönüyle de tanınan Penn, geçen yıl mart ayında savaşla ilgili bir belgesel çekerken Ukrayna’dan ayrılmak durumunda kalmıştı.

Daha sonra, Rusya’ya karşı savaşmak için Ukrayna güçlerine katılmayı düşündüğünü söylemişti.

Kremlin yetkilileri daha önce Penn ve Ben Stiller’i “Rusya’nın düşmanları” listesine eklemiş ve ülkeye girmeleri yasaklanmıştı.