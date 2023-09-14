Sean Penn: Oscar'ımı Ukrayna'ya vereceğim, kurşun yapmak için eritebilirler
Ukrayna'ya verdiği desteği her fırsatta gösteren Sean Penn yeni açıklamasıyla dikkat çekti. İki Oscar'ından birini geçen yıl Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye veren Penn, bu defa kalan Oscar'ını da Ukrayna'ya vereceğini, Rusya'ya karşı kurşuna dönüştürebileceklerini söyledi.
Dünyaca ünlü aktör Sean Penn, siyasi görüşü ve Oscar ödülleri hakkında konuştu.
Variety dergisinin yeni sayısına kapak olan 63 yaşındaki Amerikalı oyuncu, 2022 Oscar Ödülleri töreninde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye konuşma yapma hakkı verilmemesini eleştirerek, "Oscar yapımcısı, yeterince kaygısız olmadığını düşündü. Onun yerine neyi seçti, tahmin edin. Will Smith!" ifadesini kullandı.
Will Smith, geçen yılki Oscar töreninde sahneye çıkarak sunucusu Chris Rock'ı tokatlamıştı.