Sean Penn: Oscar'ımı Ukrayna'ya vereceğim, kurşun yapmak için eritebilirler

Ukrayna'ya verdiği desteği her fırsatta gösteren Sean Penn yeni açıklamasıyla dikkat çekti. İki Oscar'ından birini geçen yıl Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye veren Penn, bu defa kalan Oscar'ını da Ukrayna'ya vereceğini, Rusya'ya karşı kurşuna dönüştürebileceklerini söyledi.

Sean Penn: Oscar'ımı Ukrayna'ya vereceğim, kurşun yapmak için eritebilirler - 1

Dünyaca ünlü aktör Sean Penn, siyasi görüşü ve Oscar ödülleri hakkında konuştu.

Variety dergisinin yeni sayısına kapak olan 63 yaşındaki Amerikalı oyuncu, 2022 Oscar Ödülleri töreninde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye konuşma yapma hakkı verilmemesini eleştirerek, "Oscar yapımcısı, yeterince kaygısız olmadığını düşündü. Onun yerine neyi seçti, tahmin edin. Will Smith!" ifadesini kullandı. 

Will Smith, geçen yılki Oscar töreninde sahneye çıkarak sunucusu Chris Rock'ı tokatlamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Sean Penn: Oscar'ımı Ukrayna'ya vereceğim, kurşun yapmak için eritebilirler - 2

İki Oscar ödüllü Penn, Oscar heykelcikleri hakkındaki planını açıklarken, "Onları Ukrayna'ya vereceğim. Kurşun yapmak için eritebilirler ve Rusları vurabilirler" dedi.

Sean Penn: Oscar'ımı Ukrayna'ya vereceğim, kurşun yapmak için eritebilirler - 3

Aslında ünlü aktör, Oscar heykelciklerinden birini geçen yıl başkent Kiev'de ziyaret ettiği Zelenski'ye vermişti.

Penn, "Onu korumasını ve her şey bittiğinde, ülkesi güvenli olduğunda Malibu'ya getirmesini söyledim" dedi.

Sean Penn: Oscar'ımı Ukrayna'ya vereceğim, kurşun yapmak için eritebilirler - 4

Ünlü aktör, geçen yıl yaptığı Ukrayna ziyaretinde, Oscar heykelciğini verirken, bunun sembolik bir destek olduğunu ifade etmiş, “Rusya’ya olan savaşı kazandığında bana geri getirirsin. Burada olduğu bilirsem kendimi iyi hissedeceğim” demişti.

Ziyaret sırasında Zelenski de Penn’e Ukrayna’nın Liyakat Nişanı’nı vermişti. 

Sean Penn: Oscar'ımı Ukrayna'ya vereceğim, kurşun yapmak için eritebilirler - 5

RUSYA'YA GİRİŞİ YASAK

Filmleriyle olduğu kadar aktivist yönüyle de tanınan Penn, geçen yıl mart ayında savaşla ilgili bir belgesel çekerken Ukrayna’dan ayrılmak durumunda kalmıştı.

Daha sonra, Rusya’ya karşı savaşmak için Ukrayna güçlerine katılmayı düşündüğünü söylemişti.

Kremlin yetkilileri daha önce Penn ve Ben Stiller’i “Rusya’nın düşmanları” listesine eklemiş ve ülkeye girmeleri yasaklanmıştı.

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