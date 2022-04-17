Selahattin Paşalı ile Lara Tümer evlendi

"BİR ÖMÜR BENİM AŞKLARIM"

Tümer, geçen aylarda haklarında çıkan hamilelik haberlerden kısa bir süre sonra, sosyal medya hesabından karnının belirginleştiği bir fotoğraf paylaşarak hamile olduğunu duyurmuştu.

Tümer takipçileriyle, Paşalı'nın elinin göbeğinde olduğu kareyi, "Bir ömür benim aşklarım" notuyla paylaşmıştı.