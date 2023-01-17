Selena Gomez ile Drew Taggart aşk mı yaşıyor?

"DÜNYA BENSİN DAHA İYİ OLURDU"

Öte yandan Selena Gomez, geçtiğimiz aylarda Rolling Stones dergisine röportaj vermişti. Hiç intihar etmediğini ama etmeyi yıllarca planladığını söyleyen ünlü isim, “Dünya ben olmazsam daha iyi bir yer olur diye düşündüm” demişti.