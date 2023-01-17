Selena Gomez ile Drew Taggart aşk mı yaşıyor?

Daha önce Justin Bieber, The Weeknd gibi isimlerle aşk yaşayan Selena Gomez'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Uzun süredir ilişkisi olmayan 30 yaşındaki Selena Gomez'in, ünlü müzik grubu The Chainsmokers üyesi Drew Taggart'la birlikte olduğu öne sürüldü.
US Weekly'ye konuşan bir kaynak, çiftin yeni başlayan ilişkilerini gizlemeye çalışmadıklarını söyledi. Kaynak, Gomez'in Taggart'a sevgisini göstermekten çekinmediğini ve çiftin düzenli olarak buluştuğunu belirtti.
Kaynak "Sadece üyelerin girebildiği özel mekanlarda takılmıyorlar. Selena, Drew'a dokunmadan duramıyor. Birlikte çok eğleniyorlar" dedi.
İkilinin yavaş yavaş birbirlerini tanıdığı ve randevularında sinemaya gitmek, bowling oynamak gibi etkinlikler yaptıkları ifade edildi.
2011'den 2018'e kadar ünlü pop şarkıcı Justin Bieber'la çalkantılı bir ilişki yaşayan Gomez, son yıllarda aşk hayatıyla gündeme gelmedi.
Ünlü yıldızın adı, Justin Bieber'dan sonra şarkıcı The Weeknd, Niall Horan ve müzisyen Charlie Puth gibi isimlerle anılmıştı.
Öte yandan Selena Gomez, geçtiğimiz aylarda Rolling Stones dergisine röportaj vermişti. Hiç intihar etmediğini ama etmeyi yıllarca planladığını söyleyen ünlü isim, “Dünya ben olmazsam daha iyi bir yer olur diye düşündüm” demişti.