Selena Gomez ile Drew Taggart aşk mı yaşıyor?

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez'in yeni bir ilişkiye başladığı öne sürüldü. Uzun süredir ilişkisi olmayan 30 yaşındaki yıldızın, The Chainsmokers grubunun üyelerinden Drew Taggart'la birlikte olduğu konuşuluyor.

Selena Gomez ile Drew Taggart aşk mı yaşıyor? - 1

Daha önce Justin Bieber, The Weeknd gibi isimlerle aşk yaşayan Selena Gomez'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Selena Gomez ile Drew Taggart aşk mı yaşıyor? - 2

Uzun süredir ilişkisi olmayan 30 yaşındaki Selena Gomez'in, ünlü müzik grubu The Chainsmokers üyesi Drew Taggart'la birlikte olduğu öne sürüldü.

Selena Gomez ile Drew Taggart aşk mı yaşıyor? - 3

"SELENA SEVGİSİNİ GÖSTERMEKTEN ÇEKİNMİYOR"

US Weekly'ye konuşan bir kaynak, çiftin yeni başlayan ilişkilerini gizlemeye çalışmadıklarını söyledi. Kaynak, Gomez'in Taggart'a sevgisini göstermekten çekinmediğini ve çiftin düzenli olarak buluştuğunu belirtti.

Selena Gomez ile Drew Taggart aşk mı yaşıyor? - 4

"BİRLİKTE ÇOK EĞLENİYORLAR"

Kaynak "Sadece üyelerin girebildiği özel mekanlarda takılmıyorlar. Selena, Drew'a dokunmadan duramıyor. Birlikte çok eğleniyorlar" dedi.

Selena Gomez ile Drew Taggart aşk mı yaşıyor? - 5

İkilinin yavaş yavaş birbirlerini tanıdığı ve randevularında sinemaya gitmek, bowling oynamak gibi etkinlikler yaptıkları ifade edildi.

Selena Gomez ile Drew Taggart aşk mı yaşıyor? - 6

SON YILLARDA AŞK HAYATIYLA GÜNDEME GELMEDİ

2011'den 2018'e kadar ünlü pop şarkıcı Justin Bieber'la çalkantılı bir ilişki yaşayan Gomez, son yıllarda aşk hayatıyla gündeme gelmedi.

Ünlü yıldızın adı, Justin Bieber'dan sonra şarkıcı The Weeknd, Niall Horan ve müzisyen Charlie Puth gibi isimlerle anılmıştı.

Selena Gomez ile Drew Taggart aşk mı yaşıyor? - 7

"DÜNYA BENSİN DAHA İYİ OLURDU"

Öte yandan Selena Gomez, geçtiğimiz aylarda Rolling Stones dergisine röportaj vermişti. Hiç intihar etmediğini ama etmeyi yıllarca planladığını söyleyen ünlü isim, “Dünya ben olmazsam daha iyi bir yer olur diye düşündüm” demişti.

N-LIFE HABERLERİ

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