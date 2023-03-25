Selena Gomez'den Hailey Bieber açıklaması

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile evli olan model Hailey Bieber, eşinin eski sevgilisi Selena Gomez'in hayranları tarafından sosyal medyada kötü yorum yağmuruna tutuldu. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Gomez, Hailey Bieber'ı savundu.

Selena Gomez'den Hailey Bieber açıklaması - 1

Justin Bieber ile Selena Gomez'in ilişkileri 5 yıl önce bitse de isimleri hala birlikte anılmaya devam ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Selena Gomez'den Hailey Bieber açıklaması - 2

LİNÇ KAMPANYASI BAŞLATILDI

Son olarak Hailey Bieber, arkadaşları Kendall ve Kylie Jenner ile birlikte Selena Gomez'e siber zorbalık yaptığı iddialarının ardından sosyal medyada lince uğramış ve Instagram'da 2 milyona yakın takipçi kaybetmişti.

Selena Gomez'den Hailey Bieber açıklaması - 3

Bieber'a kötü yorumlar gelmeye devam ederken Selena Gomez, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Selena Gomez'den Hailey Bieber açıklaması - 4

"KİMSE ZORBALIĞA MARUZ KALMAMALI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı, "Hailey Bieber bana ulaştı. Ölüm tehditleri ve nefret yorumları aldığını bildirdi. Benim savunduğum şey bu değil. Hiç kimse nefret veya zorbalığı maruz kalmamalı. Her zaman nezaketi savundum ve gerçekten tüm olanların bitmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Selena Gomez'den Hailey Bieber açıklaması - 5

DAHA ÖNCE DE BIEBER'I SAVUNMUŞTU

Selena Gomez, daha önce sosyal medyada iki kez daha açıklama yaparak, Hailey Bieber'a yönelik linç kampanyasına karşı olduğunu belirtip, aralarında bir sorun olmadığını vurgulamış ve herkese kibar olma çağrısında bulunmuştu.

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