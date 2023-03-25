Selena Gomez'den Hailey Bieber açıklaması

"KİMSE ZORBALIĞA MARUZ KALMAMALI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı, "Hailey Bieber bana ulaştı. Ölüm tehditleri ve nefret yorumları aldığını bildirdi. Benim savunduğum şey bu değil. Hiç kimse nefret veya zorbalığı maruz kalmamalı. Her zaman nezaketi savundum ve gerçekten tüm olanların bitmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.