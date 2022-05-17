Serenay Sarıkaya'nın dikkat çekici reklam stili

Haberler - ntv.com.tr | 17.05.2022 - 14:24
Oyuncu Serenay Sarıkaya, uzun yıllardır reklam yüzü olduğu jean markasının yeni koleksiyonu için düzenlenen lansmana katıldı.
29 yaşındaki Sarıkaya, sosyal medya hesabından lansman fotoğraflarını paylaşarak fiziği ve özgün stiliyle dikkatleri üzerine çekti.
Oyuncunun, lansmanda giydiği mini kot etek ve büstiyer takımı göz doldururken, başındaki ilginç saç aksesuarı da oldukça dikkat çekti.
Sarıkaya'nın tarzı sosyal medyada takipçilerini ikiye böldü. Oyuncuyu beğenen kadar eleştirenler de oldu.
Öte yandan Sarıkaya'nın makyajını ve saçını ünlü makyaj ve saç artisti Önder Tiryaki yaptı.
İşte Serenay Sarıkaya'nın çok konuşulan lansman stili...