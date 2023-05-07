Şeyma Subaşı Fas'ta iki gün düğün yaptı

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 2 Mayıs’ta Fas’ın Marakeş şehrinde nikah masasına oturan Şeyma Subaşı, 5 ve 6 Mayıs’ta düğününü de aynı yerde yaptı.
Subaşı'nın düğününe Türkiye’den Didem Soydan, Sibil Çetinkaya, Mert Vidinli ve Dila Tarkan gibi isimler katıldı.
İlk gün iki farklı gelinlik giyen Subaşı, düğün eğlencesi olarak Fas’ın yöresel kutlamalarını tercih etti.
Faslı müzisyenler eşliğinde dans ederek eğlenen Subaşı, düğün fotoğrafları ve videolarını sosyal medya hesapları üzerinden de paylaştı.
Subaşı'nın düğününe Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden olan kızı Melisa da katıldı.
Subaşı'nın düğün video ve fotoğraflarını, arkadaşları da sosyal medyada paylaştı.
Uzun zamandır Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, ilişkisinde inişli çıkışlı günler geçirdi. Ibiza'da aldığı evlilik teklifinden 24 gün sonra sevgilisinden ayrılan Subaşı, zor günleri geride bıraktı ve nikah masasına oturdu.
Subaşı, bir aylık ayrılığın ardından Mısırlı iş insanıyla yeniden bir araya gelmiş Alsaloussi ile fotoğrafını paylaşıp altına “Hayat partnerimi özledim” notunu yazmıştı. Bir dargın bir barışık çift üç ay sonra yeniden ayrılık kararı almıştı.
2021'in sonlarında çift ilişkilerine üçüncü kez şans verme kararı almış, Subaşı yeniden Alsaloussi ile yaşadığı eve geri dönmüştü.
Evlenme teklifi sonrası Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu iddiaları gündeme gelmiş, çiftin bu yüzden evlilik tarihini öne çektiği ileri sürülmüştü.
Önce "Hamile değilim" açıklaması yapan Subaşı, 22 Haziran 2021'de iddiaları kabul etmişti.
Şeyma Subaşı bu açıklamadan iki gün sonra ise bebeğini kaybettiğini şu sözlerle duyurmuştu:
"Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim."
Acun Ilıcalı’dan 2018’de boşanan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, üç yıldır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile 2 Mayıs'ta Fas’ın Marakeş kentinde yakın dostları ve ailesinin katıldığı sade bir törenle evlendi.
Nikahın ardından Şeyma Subaşı’nın ilk işi soyadını değiştirmek oldu. Subaşı Instagram’da, soyadını “Şeyma Alsaloussi” olarak güncelledi.
Subaşı, İngilizce yaptığı paylaşımda, "Sizi Bayan Şeyma Alsaloussi ile tanıştırayım" yazdı.