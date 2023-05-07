Şeyma Subaşı Fas'ta iki gün düğün yaptı

Şeyma Subaşı bu açıklamadan iki gün sonra ise bebeğini kaybettiğini şu sözlerle duyurmuştu:

"Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim."