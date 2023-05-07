Şeyma Subaşı Fas'ta iki gün düğün yaptı

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile 2 Mayıs’ta Fas’ın Marakeş şehrinde nikah masasına oturan Şeyma Subaşı, aynı yerde iki gün süren düğün yaptı.

Şeyma Subaşı Fas'ta iki gün düğün yaptı - 1

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 2 Mayıs’ta Fas’ın Marakeş şehrinde nikah masasına oturan Şeyma Subaşı, 5 ve 6 Mayıs’ta düğününü de aynı yerde yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

Şeyma Subaşı Fas'ta iki gün düğün yaptı - 2

Subaşı'nın düğününe Türkiye’den Didem Soydan, Sibil Çetinkaya, Mert Vidinli ve Dila Tarkan gibi isimler katıldı.

Şeyma Subaşı Fas'ta iki gün düğün yaptı - 3

İlk gün iki farklı gelinlik giyen Subaşı, düğün eğlencesi olarak Fas’ın yöresel kutlamalarını tercih etti.

Şeyma Subaşı Fas'ta iki gün düğün yaptı - 4

Faslı müzisyenler eşliğinde dans ederek eğlenen Subaşı, düğün fotoğrafları ve videolarını sosyal medya hesapları üzerinden de paylaştı.

Şeyma Subaşı Fas'ta iki gün düğün yaptı - 5

Subaşı'nın düğününe Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden olan kızı Melisa da katıldı.

Şeyma Subaşı Fas'ta iki gün düğün yaptı - 6

Subaşı'nın düğün video ve fotoğraflarını, arkadaşları da sosyal medyada paylaştı.

Şeyma Subaşı Fas'ta iki gün düğün yaptı - 7

ÜÇ KEZ AYRILIP BARIŞTILAR

Uzun zamandır Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, ilişkisinde inişli çıkışlı günler geçirdi. Ibiza'da aldığı evlilik teklifinden 24 gün sonra sevgilisinden ayrılan Subaşı, zor günleri geride bıraktı ve nikah masasına oturdu.

Subaşı, bir aylık ayrılığın ardından Mısırlı iş insanıyla yeniden bir araya gelmiş Alsaloussi ile fotoğrafını paylaşıp altına “Hayat partnerimi özledim” notunu yazmıştı. Bir dargın bir barışık çift üç ay sonra yeniden ayrılık kararı almıştı. 

2021'in sonlarında çift ilişkilerine üçüncü kez şans verme kararı almış, Subaşı yeniden Alsaloussi ile yaşadığı eve geri dönmüştü.

Şeyma Subaşı Fas'ta iki gün düğün yaptı - 8

Evlenme teklifi sonrası Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu iddiaları gündeme gelmiş, çiftin bu yüzden evlilik tarihini öne çektiği ileri sürülmüştü. 

Önce "Hamile değilim" açıklaması yapan Subaşı, 22 Haziran 2021'de iddiaları kabul etmişti.

Şeyma Subaşı Fas'ta iki gün düğün yaptı - 9

Şeyma Subaşı bu açıklamadan iki gün sonra ise bebeğini kaybettiğini şu sözlerle duyurmuştu:

"Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim."

Şeyma Subaşı Fas'ta iki gün düğün yaptı - 10

Acun Ilıcalı’dan 2018’de boşanan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, üç yıldır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile 2 Mayıs'ta Fas’ın Marakeş kentinde yakın dostları ve ailesinin katıldığı sade bir törenle evlendi.

Şeyma Subaşı Fas'ta iki gün düğün yaptı - 11

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Nikahın ardından Şeyma Subaşı’nın ilk işi soyadını değiştirmek oldu. Subaşı Instagram’da, soyadını “Şeyma Alsaloussi” olarak güncelledi.

Şeyma Subaşı Fas'ta iki gün düğün yaptı - 12

Subaşı, İngilizce yaptığı paylaşımda, "Sizi Bayan Şeyma Alsaloussi ile tanıştırayım" yazdı.

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