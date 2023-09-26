Şeyma Subaşı Mısırlı eşi Mohammed Alsaloussi'den boşanıyor

Günaydın yazarı Bülent Cankurt boşanma haberini, “Çalkantılı aşklarını, 1 Mayıs'ta İstanbul'daki nikahla resmiyete döküp Marakeş'te iki gün iki gece düğün yapan çift boşanıyor” diye duyurdu. Çiftin boşanma için resmi süreç başlattığını ileri süren Cankurt, köşesinde şöyle yazdı:

“Evliliklerinin ikinci haftasında Tokyo'da balayındayken sorunlar yaşamaya başladığını öğrendiğim çift, iki hafta önce İstanbul'da bir kulüpte ciddi bir tartışma yaşamış ve Meedo ülkeyi terk etmiş. Geçen hafta da boşanma protokolü imzalayıp mahkemeye başvurmuşlar. Protokol imzaladıkları için ilk celsede boşanacaklar.”