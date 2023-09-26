Şeyma Subaşı Mısırlı eşi Mohammed Alsaloussi'den boşanıyor
Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te görkemli bir düğünle evlenmişti. Subaşı, sadece dört ay önce evlendiği eşi Alsaloussi'den boşanıyor.
Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile mayıs ayında İstanbul'da nikah masasına oturmuştu. Ardından Subaşı ve Alsaloussi Fas'ın Marakeş şehrinde dillere destan bir düğünle dünyavevine girmişti.