Şeyma Subaşı Mısırlı nişanlısı Mohammed Alsaloussi ile evlendi

Şeyma Subaşı uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Mohammed Alsaloussi ile Mısır'da nikah masasına oturdu.

Şeyma Subaşı Mısırlı nişanlısı Mohammed Alsaloussi ile evlendi - 1

Acun Ilıcalı’dan 2018’de boşanan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, üç yıldır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile dün Fas’ın Marakeş şehrinde dünyaevine girdi.

N-LIFE HABERLERİ

Şeyma Subaşı Mısırlı nişanlısı Mohammed Alsaloussi ile evlendi - 2

Bir çocuk annesi Subaşı, nikahta beyaz, sade bir elbise giymeyi tercih ederken, törene sadece yakın çevresi katıldı.

Şeyma Subaşı Mısırlı nişanlısı Mohammed Alsaloussi ile evlendi - 3

Nikahın ardından Şeyma Subaşı’nın ilk işi soyadını değiştirmek oldu. Subaşı Instagram’da, soyadını “Şeyma Alsaloussi” olarak güncelledi.

Şeyma Subaşı Mısırlı nişanlısı Mohammed Alsaloussi ile evlendi - 4

Subaşı, İngilizce yaptığı paylaşımda, "Sizi Bayan Şeyma Alsaloussi ile tanıştırayım" yazdı.

Şeyma Subaşı Mısırlı nişanlısı Mohammed Alsaloussi ile evlendi - 5

Nikah töreninden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

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