Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya Survivor övgüsü

Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanmıştı. Boşanmanın ardından Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te alan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'yı öven sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya Survivor övgüsü - 1

Şeyma Subaşı, 3 Mayıs 2023 tarihinde Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmemişti. Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya Survivor övgüsü - 2

Boşanmanın ardından Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te alan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından eski kocası Acun Ilıcalı hakkında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya Survivor övgüsü - 3

"BAHSETTİĞİM BAŞARI HİKAYESİ MELİSA'NIN BABASI HAKKINDA"

Subaşı, "Büyük ve başarılı bir yapım ekibi! 6 farklı ülke için 'survivor' TV şovunu çekiyor. 13 yıldan fazladır Dominik Cumhuriyeti! Ne büyük başarı, çok gurur duyuyorum. Bu arada bahsettiğim başarı hikayesi Melisa'nın babası hakkında. Bu, onun pek çok başarısından sadece biri. Başardıklarını görmek beni çok gururlandırıyor" sözlerini paylaştı.

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya Survivor övgüsü - 4

Şeyme Subaşı ve Acun Ilıcalı, sekiz yıllık beraberliğin ardından 2017 yılında evlenmişti. Çiftin kızları Melisa 2013'te dünyaya gelmişti.

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya Survivor övgüsü - 5

Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çiftinin evliliği sadece 14 ay sürmüştü.

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