Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya Survivor övgüsü

"BAHSETTİĞİM BAŞARI HİKAYESİ MELİSA'NIN BABASI HAKKINDA"

Subaşı, "Büyük ve başarılı bir yapım ekibi! 6 farklı ülke için 'survivor' TV şovunu çekiyor. 13 yıldan fazladır Dominik Cumhuriyeti! Ne büyük başarı, çok gurur duyuyorum. Bu arada bahsettiğim başarı hikayesi Melisa'nın babası hakkında. Bu, onun pek çok başarısından sadece biri. Başardıklarını görmek beni çok gururlandırıyor" sözlerini paylaştı.