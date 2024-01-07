Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya Survivor övgüsü
Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanmıştı. Boşanmanın ardından Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te alan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'yı öven sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.
Şeyma Subaşı, 3 Mayıs 2023 tarihinde Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmemişti. Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı.