Şeyma Subaşı'ndan bekarlığa veda partisi

"BENCE ÇOK EĞLENECEĞİZ"

Subaşı, konuyla ilgili, "Kısaca anlatmak gerekirse arkadaşlar; burası sadece beni, yaptıklarımı, bir günümden kesitleri, düğün hazırlıklarımdan cilt bakımıma, moda önerilerinden günlük beslenme rutinime kadar merak eden ve izlemek isteyenleri bir araya getirmek istediğim bir mecra. Yani kısaca bu 'abonelik' olayını her ay içerikleri için abone olduğunuz bir dijital platform, keyifle alıp okuduğunuz bir dergi gibi düşünebilirsiniz. Ayrıca elde ettiğimiz abonelik gelirleri de yine sizlere sürprizlerle ve daha birçok güzel şeye vesile olarak geri dönecek. Bence çok eğleneceğiz" açıklamasını yapmıştı.