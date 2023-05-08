Shakira ile Tom Cruise aşk mı yaşıyor?

Futbolcu Gerard Pique ile dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, 'ihanet' iddialarının ardından yollarını ayırmış; ünlü şarkıcı ayrılık sonrası ocuklarıyla birlikte Miami'ye taşınmıştı.
Kolombiyalı şarkıcı Shakira, önceki gün Miami’de düzenlenen Formula 1 yarışına katıldı.
Shakira’nın ünlü aktör Tom Cruise ile yan yana gelmesi ve ikilinin birlikte görüntülenmesi ve iyi vakit geçirmesi ise "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirdi.
Ancak iki ünlü isimden de aşk iddialarıyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.
Öte yandan Shakira, Pique ayrılığı ve Barcelona'dan taşınma kararıyla ilgili basın açıklamasında bulunmuştu.
Ünlü şarkıcı, "Hayatımın büyük bir değişikliğe girdiği bu dönemde ailemin ve benim hayatımın merak edilmesi oldukça anlaşılabilir bir durum. Ancak çocuklarım Milan ve Sasha çok zor bir yıl atlattılar. Oğullarım Barcelona medyası tarafından devamlı tacize maruz kaldı ve rahatsız edildi" ifadelerini kullandı.
Shakira, sözlerini "Şimdi yeni hayatına başlayanlar çocuklarım için, medyadan onların özel hayatına saygı göstermelerini rica ediyorum. Onları okula girerken veya çıkarken, evin kapısında beklerken veya herhangi bir yerde takip etmemeniz için size yalvarıyorum. Bunu sizden bir şarkıcı olarak değil, çocuklarının psikolojik ve duygusal durumlarını önemseyen ve korumaya çalışan bir anne olarak talep ediyorum" diye noktalamıştı.