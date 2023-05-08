Shakira ile Tom Cruise aşk mı yaşıyor?

Uzun yıllardır birlikte olduğu futbolcu Gerard Pique ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Shakira, Formula 1 yarışında dünyaca ünlü aktör Tom Cruise ile görüntülendi.

Shakira ile Tom Cruise aşk mı yaşıyor? - 1

Futbolcu Gerard Pique ile dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, 'ihanet' iddialarının ardından yollarını ayırmış; ünlü şarkıcı ayrılık sonrası ocuklarıyla birlikte Miami'ye taşınmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Shakira ile Tom Cruise aşk mı yaşıyor? - 2

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, önceki gün Miami’de düzenlenen Formula 1 yarışına katıldı.

Shakira ile Tom Cruise aşk mı yaşıyor? - 3

FORMULA 1'DE BİR ARAYA GELDİLER

Shakira’nın ünlü aktör Tom Cruise ile yan yana gelmesi ve ikilinin birlikte görüntülenmesi ve iyi vakit geçirmesi ise "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Shakira ile Tom Cruise aşk mı yaşıyor? - 4

Ancak iki ünlü isimden de aşk iddialarıyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Shakira ile Tom Cruise aşk mı yaşıyor? - 5

"ÇOCUKLARIM ÇOK ZOR BİR YIL ATLATTI"

Öte yandan Shakira, Pique ayrılığı ve Barcelona'dan taşınma kararıyla ilgili basın açıklamasında bulunmuştu.

Shakira ile Tom Cruise aşk mı yaşıyor? - 6

Ünlü şarkıcı, "Hayatımın büyük bir değişikliğe girdiği bu dönemde ailemin ve benim hayatımın merak edilmesi oldukça anlaşılabilir bir durum. Ancak çocuklarım Milan ve Sasha çok zor bir yıl atlattılar. Oğullarım Barcelona medyası tarafından devamlı tacize maruz kaldı ve rahatsız edildi" ifadelerini kullandı.

Shakira ile Tom Cruise aşk mı yaşıyor? - 7

Shakira, sözlerini "Şimdi yeni hayatına başlayanlar çocuklarım için, medyadan onların özel hayatına saygı göstermelerini rica ediyorum. Onları okula girerken veya çıkarken, evin kapısında beklerken veya herhangi bir yerde takip etmemeniz için size yalvarıyorum. Bunu sizden bir şarkıcı olarak değil, çocuklarının psikolojik ve duygusal durumlarını önemseyen ve korumaya çalışan bir anne olarak talep ediyorum" diye noktalamıştı.

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