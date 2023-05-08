Shakira ile Tom Cruise aşk mı yaşıyor?

Shakira, sözlerini "Şimdi yeni hayatına başlayanlar çocuklarım için, medyadan onların özel hayatına saygı göstermelerini rica ediyorum. Onları okula girerken veya çıkarken, evin kapısında beklerken veya herhangi bir yerde takip etmemeniz için size yalvarıyorum. Bunu sizden bir şarkıcı olarak değil, çocuklarının psikolojik ve duygusal durumlarını önemseyen ve korumaya çalışan bir anne olarak talep ediyorum" diye noktalamıştı.