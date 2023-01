Shakira-Piqué savaşında cadı krizi

"KADINLAR ARTIK AĞLAMIYOR"

Shakira, geçen çarşamba günü piyasaya çıkardığı son şarkısı Out of Your League'de (Dengim Değilsin), Piqué'ye yaptığı göndermelerle gündeme oturmuştu.

Shakira’nın hayranları şarkı sözlerindeki “Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama ya da bana yalvarma/ Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım/ Sadece müzik yapıyorum, bu seni rahatsız ediyorsa üzgünüm” ifadelerinin Pique’yi işaret ettiğini düşünüyor.

Şarkı sözlerinde geçen “Beni kırdığını düşünüyorsun ama beni daha güçlü yaptın/ Kadınlar artık ağlamıyor, bunu kazanca dönüştürüyor” ifadeleri de sosyal medyada oldukça dikkat çekmişti.