Shakira'dan "Tom Cruise ile aşk yaşıyor" iddialarına yanıt

"AŞK YAŞAMAYA NİYETİ YOK"

Ünlü isme yakın bir kaynak; "Shakira, F1'de Tom'la harika vakit geçirdi ama onunla aşk yaşamak gibi bir niyeti yok" dedi ve ekledi:

Tom gerçekten çok iyiydi ve Shakira onun arkadaşlığından keyif aldı; ama şu anda onunla ya da başka biriyle aşk yaşamaya odaklanmış değil. Yapacak çok işi var ve şimdilik sadece çocuklarına ve kariyerine vakit ayırıyor.