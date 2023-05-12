Shakira'dan "Tom Cruise ile aşk yaşıyor" iddialarına yanıt

İki çocuğunun babası Gerard Pique ile olaylı bir şekilde ayrılan Shakira, Formula 1 yarışında ünlü aktör Tom Cruise ile görüntülenmişti. İkilinin keyifli halleri "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirmişti. Aşk iddialarına Kolombiyalı şarkıcıdan yanıt geldi.

Shakira'dan "Tom Cruise ile aşk yaşıyor" iddialarına yanıt - 1

Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile Gerard Pique'nin 11 yıllık ilişkisi, İspanyol futbolcunun ihaneti sebebiyle bitmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Shakira'dan "Tom Cruise ile aşk yaşıyor" iddialarına yanıt - 2

FORMULA 1'E KATILMIŞTI

Olaylı ayrılık sonrası Miami'ye taşınan Shakira, birkaç gün önce Miami’de düzenlenen Formula 1 yarışına katıldı.

Shakira'dan "Tom Cruise ile aşk yaşıyor" iddialarına yanıt - 3

TOM CRUISE İLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Ünlü şarkıcının, Formula 1'de  Tom Cruise ile objektiflere yansıması ve ikilinin iyi vakit geçirmesi "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirmişti.

Shakira'dan "Tom Cruise ile aşk yaşıyor" iddialarına yanıt - 4

Konuyla ilgili sessizliğini bozan Shakira'nın aşk söylentilerini komik bulduğu ve etkinlikte tanıştığı Cruise ile iyi vakit geçirseler de daha fazlası olamayacağını ifade etti.

Shakira'dan "Tom Cruise ile aşk yaşıyor" iddialarına yanıt - 5

"AŞK YAŞAMAYA NİYETİ YOK"

Ünlü isme yakın bir kaynak; "Shakira, F1'de Tom'la harika vakit geçirdi ama onunla aşk yaşamak gibi bir niyeti yok" dedi ve ekledi:

Tom gerçekten çok iyiydi ve Shakira onun arkadaşlığından keyif aldı; ama şu anda onunla ya da başka biriyle aşk yaşamaya odaklanmış değil. Yapacak çok işi var ve şimdilik sadece çocuklarına ve kariyerine vakit ayırıyor.

Shakira'dan "Tom Cruise ile aşk yaşıyor" iddialarına yanıt - 6

Shakira'nın, hayranlarının Tom Cruise'un peşinden koşmak istediği iddialarını komik bulduğunu söyleyen kaynak, sözlerini; "Sohbet ettiklerinde eğlenceli vakit geçirmiş ama hepsi bu" diye noktaladı.

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