Shakira'dan "Tom Cruise ile aşk yaşıyor" iddialarına yanıt

Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile Gerard Pique'nin 11 yıllık ilişkisi, İspanyol futbolcunun ihaneti sebebiyle bitmişti.
Olaylı ayrılık sonrası Miami'ye taşınan Shakira, birkaç gün önce Miami’de düzenlenen Formula 1 yarışına katıldı.
Ünlü şarkıcının, Formula 1'de Tom Cruise ile objektiflere yansıması ve ikilinin iyi vakit geçirmesi "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirmişti.
Konuyla ilgili sessizliğini bozan Shakira'nın aşk söylentilerini komik bulduğu ve etkinlikte tanıştığı Cruise ile iyi vakit geçirseler de daha fazlası olamayacağını ifade etti.
Ünlü isme yakın bir kaynak; "Shakira, F1'de Tom'la harika vakit geçirdi ama onunla aşk yaşamak gibi bir niyeti yok" dedi ve ekledi:
Tom gerçekten çok iyiydi ve Shakira onun arkadaşlığından keyif aldı; ama şu anda onunla ya da başka biriyle aşk yaşamaya odaklanmış değil. Yapacak çok işi var ve şimdilik sadece çocuklarına ve kariyerine vakit ayırıyor.
Shakira'nın, hayranlarının Tom Cruise'un peşinden koşmak istediği iddialarını komik bulduğunu söyleyen kaynak, sözlerini; "Sohbet ettiklerinde eğlenceli vakit geçirmiş ama hepsi bu" diye noktaladı.