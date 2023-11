Sharon Stone 80'li yıllarda başından geçen taciz olayını ilk kez anlattı

ME TOO HAREKETİ NEDİR?

Çok çeşitli yerel ve uluslararası isimlerle ortaya çıkan cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı bir hareket olan Me Too (Ben de), özellikle iş yerinde cinsel saldırı ve tacizin yaygın olduğunu gösterme çabasıyla, Ekim 2017’de sosyal medyada yayılmaya başladı. Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'a karşı cinsel taciz iddialarıyla devam etti. Amerikalı aktivist Tarana Burke, 2006 yılının başlarında sosyal medyada "Me Too" etiketini kullanmaya başladı ve ifade daha sonra 2017 yılında Twitter'da Amerikalı aktris Alyssa Milano tarafından popülerleştirildi. Milano, cinsel taciz hikayelerini #MeToo etiketiyle anlatmaya teşvik ett. Ardından Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, Jennifer Lawrence, Nicole Kidman ve Uma Thurman gibi Amerikalı ünlülerden harekete destek geldi.