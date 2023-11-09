Sharon Stone 80'li yıllarda başından geçen taciz olayını ilk kez anlattı

Hollywood'un ünlü yıldızı Sharon Stone, katıldığı podcast yayınında yıllar önce başından geçen taciz olayını anlattı. Kelly Ripa’nın “Let’s Talk Off Camera" adlı programında konuşan 65 yaşındaki oyuncu, sektörde cinsel tacizle mücadele konusundaki deneyimlerinden birini ilk kez anlattı.

Stone, "Temel İçgüdü" (1992) ve "Casino" (1995) gibi filmlerin kendisini uluslararası bir yıldız haline getirmesinden çok önce, 1980'lerde bir toplantı için ofisine gittiğinde Sony'nin eski bir yöneticisinin tacizini detaylarıyla gündeme getirdi.

Yöneticinin adını açıklamayan Stone, bu kişinin cinsel organını göstererek kendisini taciz ettiğini söyledi.