Sinem Kobal: Kenan hayatımda olduğu için şanslı hissediyorum

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, bir dergiye kapak oldu. Röportajında gelecek planlarından bahseden ünlü oyuncu, gözlerden uzak evliliğiyle ilgili de konuştu.

Sinem Kobal: Kenan hayatımda olduğu için şanslı hissediyorum - 1

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i  geçtiğimiz sene de Leyla'yı kucağına almıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Sinem Kobal: Kenan hayatımda olduğu için şanslı hissediyorum - 2

UZUN BİR ARADAN SONRA OBJEKTİF KARŞISINDA

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, Hello dergisine kapak oldu. İddialı pozlarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, geleceğe dair planlarından da bahsetti.

Sinem Kobal: Kenan hayatımda olduğu için şanslı hissediyorum - 3

"SETLERİ ÇOK ÖZLEDİM"

"Gelecek için yepyeni hayaller içindeyim" diyen Sinem Kobal, "Deli doluyumdur, içim içime sığmaz. Anda olmaya çalışıyorum. Dönem dönem sakin, dönem dönem fırtınalı. Mutluluğa giden yolda seçim önemli gibi. Her durumda mutlu olmayı seçme hali. Kapanan kapı kaderse, kapanan kapıya değil, açılan pencereye bakmak lazım. Sanatın iyileştirici gücüne inanıyorum. Yeni roller için heyecanlanıyorum. Setleri çok özledim" şeklinde konuştu.

Sinem Kobal: Kenan hayatımda olduğu için şanslı hissediyorum - 4

EŞİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Ailesiyle ilgili de konuşan Sinem Kobal, "Kenan çok iyi bir baba gerçekten. Onunla gurur duyuyorum ve kendimi şanslı hissediyorum. Leyla ile Lalin'in sanatla, doğayla, müzikle iç içe büyümesini istiyorum" dedi.

Sinem Kobal: Kenan hayatımda olduğu için şanslı hissediyorum - 5

"KIZLARIM BENİ GÜNDEN GÜNE DEĞİŞTİRİYOR"

"Anneliği keşfediyorum" ifadelerini kullanan Kobal, "Her duygumun katlandığı, çoğaldığı bir yolculuk. Kızlarım beni günden güne değiştiriyor, dönüştürüyor; buna minnettarım. Annemi artık çok daha iyi anlıyorum" şeklinde konuştu.

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