Sinem Kobal: Kenan hayatımda olduğu için şanslı hissediyorum

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i geçtiğimiz sene de Leyla'yı kucağına almıştı.
Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, Hello dergisine kapak oldu. İddialı pozlarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, geleceğe dair planlarından da bahsetti.
"Gelecek için yepyeni hayaller içindeyim" diyen Sinem Kobal, "Deli doluyumdur, içim içime sığmaz. Anda olmaya çalışıyorum. Dönem dönem sakin, dönem dönem fırtınalı. Mutluluğa giden yolda seçim önemli gibi. Her durumda mutlu olmayı seçme hali. Kapanan kapı kaderse, kapanan kapıya değil, açılan pencereye bakmak lazım. Sanatın iyileştirici gücüne inanıyorum. Yeni roller için heyecanlanıyorum. Setleri çok özledim" şeklinde konuştu.
Ailesiyle ilgili de konuşan Sinem Kobal, "Kenan çok iyi bir baba gerçekten. Onunla gurur duyuyorum ve kendimi şanslı hissediyorum. Leyla ile Lalin'in sanatla, doğayla, müzikle iç içe büyümesini istiyorum" dedi.
"Anneliği keşfediyorum" ifadelerini kullanan Kobal, "Her duygumun katlandığı, çoğaldığı bir yolculuk. Kızlarım beni günden güne değiştiriyor, dönüştürüyor; buna minnettarım. Annemi artık çok daha iyi anlıyorum" şeklinde konuştu.