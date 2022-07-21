Son James Bond filminde rol alan Ana De Armas: Kadın bir Bond’a gerek yok

Haberler - ntv.com.tr | 21.07.2022 - 12:25 - Son Güncelleme : 21.07.2022 - 12:37
‘Blonde’ filminde Marilyn Monroe olarak karşımıza çıkmaya hazırlanan Kübalı oyuncu Ana De Armas, yeni Bond filmiyle ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı.
Daniel Craig’in James Bond karakterini son kez canlandırdığı ‘No Time To Die’ (Ölmek İçin Zaman Yok) filminde rol alan oyuncu, yeni Bond’u kimin oynaması gerektiği sorulduğunda “Kadın bir Bond’a gerek yok” dedi.
34 yaşındaki oyuncu, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada “Kimsenin karakterini çalmaya ve üstlenmeye gerek yok. Bu bir kitap karakteri ve James Bond’un dünyasını konu alıyor” ifadelerini kullandı.
Bond karakterini bir kadın oynamamalı diyen Armas, “James Bond karakteri erkek olarak kalsa bile Bond filmlerindeki kadın rollerinin daha farklı işlenmesini isterdim. Kadınlara daha önemli ve tanınma sağlayacak roller verilse ilgi çekici olurdu” dedi.
Bond karakterini canlandıran Daniel Craig de Armas’a benzer bir yorumda bulunmuştu. İngiliz oyuncu konuyla ilgili, “Bana kalırsa cevap çok basit. Filmlerde kadınlar ve farklı etnik kökenli oyuncular için daha iyi roller olmalı. En az James Bond kadar iyi bir karakter yaratılacaksa neden bir kadın James Bond’u oynasın ki?” demişti.
Oyuncu, 'No Time To Die' filminde Paloma adında bir ajanı canlandırmıştı.
Oyuncunun merakla beklenen son projesi ise 1950'li yıllarda bir ikon haline gelen Marilyn Monroe'yu canlandıracağı 'Blonde' filmi. Filmin yayınlanan ilk görsellerinde oyuncunun Monroe'ya olan benzerliği oldukça dikkat çekmişti.
Joyce Carol Oates’in çok satan romanından uyarlanan filmin kadrosunda Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel ve Evan Williams yer alıyor. Asıl adı Norma Jane olan ikonun çocukluğundan başlayan hikaye, Monroe’nun şöhrete uzanan yolculuğunu ele alacak.