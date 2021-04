No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filmine 10 milyon sterlinlik gala

Kaçırılan bir bilim insanını kurtarmaya çalışan Bond'un, oldukça tehlikeli yeni bir teknolojiye sahip olan gizemli bir suçluyla mücadelesini anlatan No Time to Die filmi 163 dakika olacak. Bu süreyle No Time to Die, bugüne kadarki en uzun James Bond filmi olacak. Daha önce bu rekor, 148 dakika uzunluğundaki Spectre’a aitti.