No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filmine 10 milyon sterlinlik gala

ntv.com.tr 19.04.2021 - 07:57
Salgın nedeniyle sinema sektörü eski ihtişamından uzaklaşırken James Bond filmi ekibi dünyanın en büyük galasıyla sinema dünyasını ‘salgın uykusu’ndan uyandırmayı hedefliyor.
İngiltere'de 8 Ekim’de yapılması planlanan No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) galası için 10 milyon sterlin ayrıldığı öğrenildi. İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre, salgın nedeniyle defalarca ertelenen filmin gösterişli galası Londra'nın en iyi stadyumunda yapılabilir.
Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) şirketi ile Bond’un yapımcılarının anlaşmaya vardıkları ve pandemi sonrası dönemin en büyük prömiyerini gerçekleştirmeye hazırlandıklandıkları öne sürüldü.
Salgını ağır geçiren İngiltere'de herkesin özlediği bu tür gösterişli film lansmanlarının geri dönüşünü işaret edecek etkinlik için, kaynaklara göre, film yetkilileri 10 milyon sterlinlik bütçe belirledi.
Wembley'den başlayıp Londra'daki diğer büyük mekanları değerlendiren yapımcılar, ABD prömiyeri için de Los Angeles'taki Staples Center'ı gözlerine kestirdi.
İngiliz medyasına göre MGM ve Bond ekibi, serinin 25’inci filmi için kırmızı halısız bir açılış yapmayı düşünmüyor. Yapımcılar, yeni filmin Daniel Craig ile birlikte başrolleri paylaşan Ana de Armas’a kırmızı halıda yürüme şansı verilmemesinin büyük bir hayal kırıklığı yaratacağını düşünüyor. İddiaya göre en gösterişli Bond galası için salgın koşullarının iyileşmesi bekleniyor.
2015 yılında bir önceki James Bond filmi Spectre'nin çıkışı destansı bir partiyle kutlanmıştı. Film için British Museum’da Meksika temalı bir eğlence düzenlenmişti. Ancak bu yıl Daniel Craig’in beşinci ve son kez 007 karakterini canlandıracağı film için çok daha etkileyici bir gala planlanıyor.
1962'den beri hayatımızda olan ve "Ben Bond James Bond" cümlesiyle kendini takdim eden efsane ajan 007'nin 25. filmi No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok), Jamaika’da sakin bir hayat süren James Bond’un huzurlu yaşamının bozulmasıyla gelişen olayları konu alıyor.
Kaçırılan bir bilim insanını kurtarmaya çalışan Bond'un, oldukça tehlikeli yeni bir teknolojiye sahip olan gizemli bir suçluyla mücadelesini anlatan No Time to Die filmi 163 dakika olacak. Bu süreyle No Time to Die, bugüne kadarki en uzun James Bond filmi olacak. Daha önce bu rekor, 148 dakika uzunluğundaki Spectre’a aitti.
İngiliz yapımı No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filminin 250 ila 300 milyon dolarlık bütçesi olduğu tahmin ediliyor.