No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filmine 10 milyon sterlinlik gala

2015 yılında bir önceki James Bond filmi Spectre'nin çıkışı destansı bir partiyle kutlanmıştı. Film için British Museum’da Meksika temalı bir eğlence düzenlenmişti. Ancak bu yıl Daniel Craig’in beşinci ve son kez 007 karakterini canlandıracağı film için çok daha etkileyici bir gala planlanıyor.