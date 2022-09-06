Galeri

Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni'den 10. bölüm fotoğrafları

Haberler - NTV | 06.09.2022 - 14:48

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Durul Bazan ve Murat Daltaban’ın yer aldığı Duy Beni dizisinden 10. bölüm fotoğrafları yayınlandı.

Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni'den 10. bölüm fotoğrafları - 1

YENİ BÖLÜM KONUSU

Kanat ve Ekim’in el el gelmesi kolejde bomba etkisi yaratmıştır. Melisa, bu manzara karşısında deliye döner. İkilinin sevgili olmalarının herkes tarafından öğrenilmesi, Melisa’nın itibarını sarsar. 

DUY BENİ 10. BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)

Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni'den 10. bölüm fotoğrafları - 2

Kızlar artık Melisa’nın eskisi kadar güçlü olmadığını düşünürken, Melisa Ekim’den hesap sormakla kalmaz. Kanat’ı vicdanından vurmak için büyük bir plan yapar.

Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni'den 10. bölüm fotoğrafları - 3

Diğer yandan okuldaki herkese yürüyebildiğini ilan eden Leyla’nın en mutlu günü kabusa dönmüş, Ekim’le arasındaki mesafe uçuruma dönüşmüştür.

Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni'den 10. bölüm fotoğrafları - 4

Bu durum Ekim’in içini acıtsa da asıl hedefi için sessiz kalmaya mecburdur. Ekim, edindiği önemli bir bilgiyi büyük planını gerçekleştirmek için kullanırken; en büyük darbeyi, uğruna kendini feda ettiği dostundan alacaktır.

Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni'den 10. bölüm fotoğrafları - 5

Ekim, canı yansa da doğru olduğunu düşündüğü yolda yürümeye devam edecek; bu yolda karşısındaki engel en sevdiği kişi olacaktır.

İşte Duy Beni'nin 10. bölümünden fotoğraflar...

Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni'den 10. bölüm fotoğrafları - 6
Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni'den 10. bölüm fotoğrafları - 7
Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni'den 10. bölüm fotoğrafları - 8
Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni'den 10. bölüm fotoğrafları - 9

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER