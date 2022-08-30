Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni'den 9. yeni bölüm fotoğrafları

YENİ BÖLÜM KONUSU

Ekim önemli bir yol ayrımındadır. İçinde bulunduğu zor durumdan çıkmak için iki seçeneği vardır. Ya kendini feda edip arkadaşını kurtaracak, ya da arkadaşının hayatının mahvolmasına seyirci kalacaktır. Bir karar verir.

DUY BENİ 9. BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)