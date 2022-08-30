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Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni'den 9. yeni bölüm fotoğrafları

Haberler | 30.08.2022 - 15:30

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Durul Bazan ve Murat Daltaban’ın yer aldığı Duy Beni dizisinden 9. yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı.

Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni'den 9. yeni bölüm fotoğrafları - 1

YENİ BÖLÜM KONUSU

Ekim önemli bir yol ayrımındadır. İçinde bulunduğu zor durumdan çıkmak için iki seçeneği vardır. Ya kendini feda edip arkadaşını kurtaracak, ya da arkadaşının hayatının mahvolmasına seyirci kalacaktır. Bir karar verir.

DUY BENİ 9. BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)

Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni'den 9. yeni bölüm fotoğrafları - 2

Leyla, artık resmi olarak zorbaların arasında en yakın arkadaşına karşı savaşmaktadır. Ekim yenilgiyi kabullenip geri çekilmeden önce kendine son bir gün ayırmak ister. Fakat Melisa’nın beklenmedik hamlesiyle mutluluğu yarım kalır.

Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni'den 9. yeni bölüm fotoğrafları - 3

Selim ve Bahar okula gelen müfettişin zorbalığa dur demesi için çalışmalarına devam ederlerken, Fikret onlara engel olmak için elinden geleni yapar. Selim ve Bahar, Ekim’den yardım istediklerinde beklemedikleri bir tavırla karşılaşırlar.

Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni'den 9. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Selçuk, Leyla’nın kazasıyla ilgili çok önemli bir detay öğrenir. Bu detay onu kaza günüyle alakalı önemli bilgilere götürecektir. Fikret ise onun planını bozmak için elinden geleni yapar.

Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni'den 9. yeni bölüm fotoğrafları - 5

Kanat Ekim’deki değişimin sebebini anlamak için uğraşır fakat başaramaz. Sonunda ona Hazal yardım eder. 

Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni'den 9. yeni bölüm fotoğrafları - 6

Kanat, olayı öğrendiğinde Ekim’i kaybetmemek için bir plan yapar. İkilinin arası düzelmişken okulda büyük bir sürpriz onları beklemektedir.

N-LIFE HABERLERİ

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