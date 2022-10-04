Star'ın yeni dizisi Gecenin Ucunda'da kim kimdir? (Gecenin Ucunda oyuncuları ve karakter analizi)

SARA – ÖZGE ÖZDER

Hem görüntüsü hem kişiliğiyle girdiği her ortamda hemen fark edilir. Gizemlidir, içi dışı bir değildir ama içinden çok ilginç bir şeyler çıkacağını dışından anlarsınız. İnsanları anneannesinden öğrendiği gibi kalbiyle dinler ama sırları keşfetmekte zekasına da güvenir. Macide’nin İstanbul’da güveneceği tek insan Sara olur.