Star'ın yeni dizisi Gecenin Ucunda'da kim kimdir? (Gecenin Ucunda oyuncuları ve karakter analizi)

Kurumsal hayatı arkasında bırakıp kalbindeki çağrıyı dinler ve insanlara iyi gelmek için İstanbul’a yerleşir. Yola çıktığı gün tanıştığı Ahmet, Macide’ye aşık olur. Macide’nin aşkı bulacağı kişiyse Ahmet değil, ağabeyi Kazım olacaktır.
Sıfırdan kurduğu dev ilaç şirketinin kaderini değiştirecek bir satın alma öncesinde Sağlık Bakanı olmak için adaylığa karar verir. Şirketin yönetimini hangi kardeşine devredeceğini düşünürken, kardeşi Ahmet’in aşık olduğu kadın olarak karşısına çıkan Macide hayatını değiştirir.
Holdingin başına geçmek için döndüğü Türkiye’de Macide’ye aşık olur. Bu aşk hem Ahmet’in takıntılı ilişki geçmişini kaşır hem de onu en büyük idolü ve rakibi ağabeyi Kazım’la karşı karşıya getirir.
Birlikte üç çocuk büyüttüğü eşini terk edip, kendisine zenginliğin kapısını açan Tunç’la evlenir. Bu kararı Kazım’la arasında bitmek bilmeyen bir savaşı başlatır. Macide’nin aileye girmesiyle ilk kez kontrol edemediği bir kadının, oğullarına kendisinden daha yakın olmasıyla yüzleşir.
Güzellik yarışmasını kazanıp ülkenin en güçlü adamlarından Kazım’la evlenen Nermin, ailedeki herkesin Kazım üzerinde güç kazanmak, onu kontrol etmek için yakın olmaya çalıştığı, kullandığı bir piyona dönüşür. Kaybettiği bebeğinin ardından toparlanamaz ve uyuşturucuya başlar.
Hem görüntüsü hem kişiliğiyle girdiği her ortamda hemen fark edilir. Gizemlidir, içi dışı bir değildir ama içinden çok ilginç bir şeyler çıkacağını dışından anlarsınız. İnsanları anneannesinden öğrendiği gibi kalbiyle dinler ama sırları keşfetmekte zekasına da güvenir. Macide’nin İstanbul’da güveneceği tek insan Sara olur.
Annesinin ilgisi ve ağabeyinin parası sayesinde dünyanın en şımarık çocuğu olarak büyür. Ahmet’in Türkiye’ye dönüşüyle kızışan holding patronluğu yarışında kendini göstermek için her türlü entrikaya girer. Bu esnada en büyük silahı olarak yengesi Nermin’in sırlarını kullanır.
Çok iyi bir eğitim alır, kendi ilaç şirketini kurar ve böbrek hastalarını kurtaran mucize ilacı geliştirir. Başta Kazım Işık ve Tunç Kanbey olmak üzere bütün ilaç sektörü peşine düşer. Kimsenin bilmediğiyse, Mert’in yola intikam için çıktığıdır.
İlk gençliği boyunca peşinden koşup nihayet nişanlandığı Ahmet’le ayrılmayı bir türlü hazmedemez. Işık soyadını alıp ailenin gelini olmayı hayal ederken, holdingdeki yönetici Zafer’in eşi olmakla yetinir. Bu hayal kırıklığını herkese hissettirir.
Yıllar önce Kazım’ın babasının şirketini ele geçirmesi ve sonra da Berrin’le evlenmesi, Kazım’la aralarında bir kan davası başlatır. Gelecek vaat eden bir şirket için girdikleri yeni savaşta Tunç, Işık kardeşleri tarafına çekip Kazım’ı yenmek için türlü oyunlara başvurur.
İstanbul’daki varlıklı hayatını ilk aşkının peşine takılıp arkasında bırakır. Aşkın karın doyurmadığını kısa zamanda anlar ama ailesi reddedince kucağında yeni doğan çocuğu ve yoksul kocasıyla ortada kalır. Kocası ölünce önce yalnızlık ve yoksullukla sonra kumarla sınanır.
İyi eğitimli genç Zafer, mezun olduğu gibi Işık Holding’de işe başlar, basamakları emin adımlarla çıkar, Kazım’ın sağ kolu olacak kadar yerini sağlamlaştırır. İlk görüşte aşık olduğu Serra uğruna eşini ve küçük oğlunu terk eder. Böylece uzaktan akrabalık bağıyla da olsa Işık ailesiyle bağlarını güçlendirmeye çalışır.
Annesiyle babası ayrılıp Can hiç doğmamış gibi yeni hayatlar kurunca Can ortada kalır. Sevgi ve ilgi arayışı nefrete, öfkeye dönüşür. Aşkta ve suçta ortağı Yasemin’le bütün dünyadan intikam almanın planlarını yapar.
Üniversitedeki dersleri yerine Işık Holding - Kanbey Holding savaşında dengeleri değiştirecek bilgiler edinmekle ilgilenir. Evde babasından edindiği sırları Kazım’a yetiştirmekten geri durmaz. Boş zamanlarında kafası fazla karışık sevgilisi Can’la tehlikeli oyunlar oynar.