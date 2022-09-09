Steve Jobs'un kızı Eve Jobs iPhone 14'le dalga geçti

12MP kamera artık daha büyük 19-mikron piksele ve f/1.5 diyafram açıklığına sahip bir sensöre sahip. Apple bu sayede hareket halindeki bir nesnenin daha net bir şekilde görüntülenebileceğini ve düşük ışık koşullarında yapılan çekimlerin iyileştiğini belirtiyor.

iPhone 14 serisinin Türkiye fiyatları 31 bin lira ile 57 bin 199 lira arasında değişiyor.