Survivor All Star'da elenen isim belli oldu (30 Mart 2022 Yasin Obuz eleme konseyi)

Haberler | 31.03.2022 - 10:59

Survivor All Star'ın son bölümünde adaya veda eden bir isim daha belli oldu. Yasin, Evrim, Gökhan ve Hikmet'ten en az SMS oyunu alan Yasin Obuz adaya veda etti.

Survivor All Star'da elenen isim belli oldu (30 Mart 2022 Yasin Obuz eleme konseyi) - 1

Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadele ettiği yarışmanın son bölümünde ödül oyunu ve eleme konseyi vardı.

Survivor All Star'da elenen isim belli oldu (30 Mart 2022 Yasin Obuz eleme konseyi) - 2

Ödül oyununda 7-7'lik kadınlar mücadelesinde Gönüllüler Seda'nın son sayısı ile ipi göğüsleyen taraf oldu. Mücadele 8-7 bitti. İki etabı da kazanan Gönüllüler takımı ödülün sahibi oldu.

Survivor All Star'da elenen isim belli oldu (30 Mart 2022 Yasin Obuz eleme konseyi) - 3

Daha önce eleme potasına giren yarışmacılar sürgün adasına gönderiliyordu. Ilıcalı, sürgün adası döneminin bittiğini artık potadaki isimlerin 'Yokluk Adası'na gönderileceğini açıkladı.

Survivor All Star'da elenen isim belli oldu (30 Mart 2022 Yasin Obuz eleme konseyi) - 4

'da bu hafta oynanan tüm dokunulmazlık oyunlarını kaybeden gönüllüler takımı potaya 4 isim çıkardı. Oy çokluğu ile Evrim, Gökhan ve Hikmet eleme adayı oldu. Berkan ise Yasin'i son aday olarak belirledi.

Survivor All Star'da elenen isim belli oldu (30 Mart 2022 Yasin Obuz eleme konseyi) - 5

SMS oylaması sonucu en az oyu alarak adaya veda eden isim Yasin oldu.

Survivor All Star'da elenen isim belli oldu (30 Mart 2022 Yasin Obuz eleme konseyi) - 6

İşte Survivor 2022'den öne çıkan bazı kareler...

Survivor All Star'da elenen isim belli oldu (30 Mart 2022 Yasin Obuz eleme konseyi) - 7
Survivor All Star'da elenen isim belli oldu (30 Mart 2022 Yasin Obuz eleme konseyi) - 8
Survivor All Star'da elenen isim belli oldu (30 Mart 2022 Yasin Obuz eleme konseyi) - 9
Survivor All Star'da elenen isim belli oldu (30 Mart 2022 Yasin Obuz eleme konseyi) - 10

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