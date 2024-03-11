Survivor tarihinde görülmemiş olayı Acun Ilıcalı açıkladı: Poyraz'ın cezası belli oldu

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da sular durulmuyor. 56. bölümde acil durum konseyi düzeleyen Acun Ilıcalı, "Akıl tutulması yaşadım" dediği olayı ve Poyraz'a verilen cezayı açıkladı.

Survivor tarihinde görülmemiş olayı Acun Ilıcalı açıkladı: Poyraz'ın cezası belli oldu - 1

Bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor'da tansiyon bir dakika bile düşmüyor.

11 Mart Pazartesi akşamı ekranlara gelen 56. bölümde ise Acun Ilıcalı, Poyraz'ın gerçekleştirdiği bir olay nedeniyle acil durum konseyi düzenledi.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor tarihinde görülmemiş olayı Acun Ilıcalı açıkladı: Poyraz'ın cezası belli oldu - 2

"AKLIMI, HAYALİMİ DURDURAN OLAY"

"Yıllarca Survivor çektim. Fakat aklımı, hayalimi durduran böyle bir olay da hiç olmadı. Ve konunun muhattabı Poyraz! Akıl tutulması yaşadım. Sana Survivor tarihinin görmediği, yaşanmamış bir ceza vereceğiz" diyen Acun Ilıcalı, olayın detaylarını açıkladı.

Survivor tarihinde görülmemiş olayı Acun Ilıcalı açıkladı: Poyraz'ın cezası belli oldu - 3

DOMİNİKLİ BİRİNİN EVİNDEN YİYECEK ALMIŞ

Ilıcalı, mavi takımdan Poyraz'ın Dominikli birinin evine girerek yiyecek ve içecek aldığını öğrendiklerini "Sana Survivor tarihinde görülmemiş, yaşanmamış bir ceza vericez. Bu yaptığın cüretteki son nokta. Eğer tek başınaysan 15 ödülden yararlanamayacaksın. İtiraf eden varsa, ben de varım diyen varsa Poyraz'ın cezasında indirime gideceğiz" şu sözlerle açıkladı.

Survivor tarihinde görülmemiş olayı Acun Ilıcalı açıkladı: Poyraz'ın cezası belli oldu - 4

POYRAZ 10 ÖDÜLDEN MEN EDİLDİ

Takımdan diğer erkek yarışmacılar olaya dahil olduklarını söyleyince Poyraz'ın cezası 10'a düşürüldü.

Survivor tarihinde görülmemiş olayı Acun Ilıcalı açıkladı: Poyraz'ın cezası belli oldu - 5

HAKAN HARİÇ MAVİ TAKIM ERKEKLERİ VE AYSU'YA CEZA

Hakan Hatipoğlu hariç diğer mavi takımın erkek yarışmacılarına 3'er ödül cezası verildi. Batuhan'a ise sonradan dahil olduğu için 2 ödül cezası verildi. Aysu'da ev konusunda yardım ettiği için 4 ödülden men cezası aldı.

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