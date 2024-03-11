Survivor tarihinde görülmemiş olayı Acun Ilıcalı açıkladı: Poyraz'ın cezası belli oldu

DOMİNİKLİ BİRİNİN EVİNDEN YİYECEK ALMIŞ

Ilıcalı, mavi takımdan Poyraz'ın Dominikli birinin evine girerek yiyecek ve içecek aldığını öğrendiklerini "Sana Survivor tarihinde görülmemiş, yaşanmamış bir ceza vericez. Bu yaptığın cüretteki son nokta. Eğer tek başınaysan 15 ödülden yararlanamayacaksın. İtiraf eden varsa, ben de varım diyen varsa Poyraz'ın cezasında indirime gideceğiz" şu sözlerle açıkladı.