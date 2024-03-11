Survivor tarihinde görülmemiş olayı Acun Ilıcalı açıkladı: Poyraz'ın cezası belli oldu
Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da sular durulmuyor. 56. bölümde acil durum konseyi düzeleyen Acun Ilıcalı, "Akıl tutulması yaşadım" dediği olayı ve Poyraz'a verilen cezayı açıkladı.
Bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor'da tansiyon bir dakika bile düşmüyor.
11 Mart Pazartesi akşamı ekranlara gelen 56. bölümde ise Acun Ilıcalı, Poyraz'ın gerçekleştirdiği bir olay nedeniyle acil durum konseyi düzenledi.