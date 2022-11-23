Survivor yeni sezonu ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı kadro hakkında açıklama yapmıştı

Acun Ilıcalı Survivor yeni sezonuyla ilgili ilk ipuçlarını Candaş Tolga Işık'a vermişti. Ünlü televizyoncunun, sosyal medyada kısa sürede gündem olan açıklamaları ardından başvuru videosu geldi. Video yeni sezon formatı hakkında ilk tüyoyu verdi.
Tanıtımda konuşan Ilıcalı, "Survivor 2023’e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak." ifadelerini kullandı.
Survivor 2023 sezonunun Masterchef'in sezonu tamamlamasının ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Survivor 15 Ocak 2022 tarihinde ekran macerasına başlamıştı.
Yeni sezon ünlüler kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı tahminleri devam ederken Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda kadroyla ilgili konuşmuştu. Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum’un konuğu olan Acun Ilıcalı, 2023 Survivor yarışması hakkında bilgiler verdi. Ilıcalı, “Survivor’da bu sene aklın da ön planda olduğu bir döneme geçiyoruz şu anda. Biraz Özge Ulusoy, Pascal Nouma dönemini özledim, o Survivor’ın tadını vermek istiyorum. Hem aklı olup hem de belli bir becerisi olan Survivor canlandırıyoruz kafamızda” dedi.