Survivor'da eleme adayı belli oldu (Survivor ne zaman bitiyor?)

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Survivor'da final yaklaştıkça gerilim de artmaya başladı. Yarışmada dün akşam haftanın son eleme adayı ve dokunulmazlığı alan isim belli oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim önceki akşam olduğu gibi dün akşam da Batuhan oldu.