Survivor'da gergin anlar: Sercan Yıldırım ile Mustafa Kemal diskalifiye olacak mı?

Tv8'de izleyici ile buluşan Survivor'da gerginlik bitmiyor. Bu kez kırmızı takımdaki Sercan Yıldırım ile Mustafa Kemal arasında ipler geriliyor. Yeni tanıtımda ikilinin kavga etmesi akıllara diskalifiye ihtimalini getirdi.

Survivor'da gergin anlar: Sercan Yıldırım ile Mustafa Kemal diskalifiye olacak mı? - 1

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. 19 Şubat akşamı 38. bölümüyle ekranlara gelecek Survivor'ın yeni fragmanı gündem oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor'da gergin anlar: Sercan Yıldırım ile Mustafa Kemal diskalifiye olacak mı? - 2

GERGİNLİK BİTMİYOR

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununun oynanacağı yeni bölüm tanıtımında; Sercan ile Mustafa Kemal arasındaki tartışma dikkat çekti.

Survivor'da gergin anlar: Sercan Yıldırım ile Mustafa Kemal diskalifiye olacak mı? - 3

DİSKALİFİYE OLACAK MI?

Sercan Yıldırım'ın takım arkadaşı Mustafa Kemal'le yaşadığı diyalog ve ikili arasındaki kavgada Mustafa Kemal'in eline su şişesi alıp saldırması akıllara "Sercan Yıldırım ya da Mustafa Kemal diskalifiye mi olacak?" sorusunu getirdi.

Survivor'da gergin anlar: Sercan Yıldırım ile Mustafa Kemal diskalifiye olacak mı? - 4

İkili arasındaki kavga Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak 38. bölümde belli olacak.

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