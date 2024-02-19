Survivor'da gergin anlar: Sercan Yıldırım ile Mustafa Kemal diskalifiye olacak mı?
Tv8'de izleyici ile buluşan Survivor'da gerginlik bitmiyor. Bu kez kırmızı takımdaki Sercan Yıldırım ile Mustafa Kemal arasında ipler geriliyor. Yeni tanıtımda ikilinin kavga etmesi akıllara diskalifiye ihtimalini getirdi.
Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. 19 Şubat akşamı 38. bölümüyle ekranlara gelecek Survivor'ın yeni fragmanı gündem oldu.